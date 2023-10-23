Словакия рассматривает предложенный Украиной план действий экспорта украинской сельскохозяйственной продукции

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"Стороны обсудили вопросы сотрудничества в аграрной отрасли между Украиной и Словакией и экспорта сельскохозяйственной продукции. В частности, механизм лицензирования некоторых видов украинской сельскохозяйственной продукции", - говорится в сообщении.

Детали

Йозеф Биреш заверил в поддержке и содействии украинским аграриям. Он сообщил, что словацкое правительство рассматривает предложенный Украиной план действий экспорта украинской сельскохозяйственной продукции. В частности, обсуждается техническая возможность внедрения механизма лицензирования.

Николай Сольский поблагодарил за поддержку, которую в течение двух лет Словакия оказывает Украине. Министры договорились координировать ситуацию и сохранять конструктивные отношения между странами.

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