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Словакия рассматривает предложенный Украиной план действий экспорта украинской сельскохозяйственной продукции

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 октября. УНН. Экспорт украинской сельскохозяйственной продукции, в частности, механизм лицензирования, стал одной из тем обсуждения на встрече министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского со словацким коллегой Йозефом Бирешем, прошедшей в рамках заседания Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства (AgriFish) 23 октября в Люксембурге. Об этом сообщает министерство аграрной политики и продовольствия Украины, передает УНН.

Словакия рассматривает предложенный Украиной план действий экспорта украинской сельскохозяйственной продукции

Цитата

"Стороны обсудили вопросы сотрудничества в аграрной отрасли между Украиной и Словакией и экспорта сельскохозяйственной продукции. В частности, механизм лицензирования некоторых видов украинской сельскохозяйственной продукции", - говорится в сообщении.

Детали

Йозеф Биреш заверил в поддержке и содействии украинским аграриям. Он сообщил, что словацкое правительство рассматривает предложенный Украиной план действий экспорта украинской сельскохозяйственной продукции. В частности, обсуждается техническая возможность внедрения механизма лицензирования.

Николай Сольский поблагодарил за поддержку, которую в течение двух лет Словакия оказывает Украине. Министры договорились координировать ситуацию и сохранять конструктивные отношения между странами.

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