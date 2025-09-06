Польські фермери розблокували пункт пропуску "Шегині - Медика"
Київ • УНН
Польські фермери припинили страйк, розблокувавши пункт пропуску "Шегині - Медика". Рух вантажівок відновлено в обох напрямках.
Польські фермери припинили страйк, пункт пропуску "Шегині - Медика" розблоковано, передає УНН із посиланням на Держмитслужбу.
За інформацією польських митників, припинено страйк та розблоковано пункт пропуску "Шегині - Медика"
Наразі пункт пропуску працює в штатному режимі в обох напрямках.
Раніше
Як повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України, станом на 16:00 рух вантажівок пунктом пропуску "Медика", який перекрили через акцію протесту польських фермерів, відновили.
Нагадаємо
Сьогодні, 6 вересня, о 12:50 польські фермери перекрили рух перед ПП "Медика" (навпроти українських "Шегинь"). Обмеження стосувалися лише вантажівок.
Акція мітингувальників проходила за кілометр від польського пункту пропуску.