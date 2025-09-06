$41.350.00
Ексклюзив
12:37 • 20016 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
10:49 • 28157 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 31393 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 32416 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 41638 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 52069 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 33082 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 41146 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 44980 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 37273 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 31398 перегляди
Польські фермери розблокували пункт пропуску "Шегині - Медика"

Київ • УНН

 • 156 перегляди

Польські фермери припинили страйк, розблокувавши пункт пропуску "Шегині - Медика". Рух вантажівок відновлено в обох напрямках.

Польські фермери розблокували пункт пропуску "Шегині - Медика"

Польські фермери припинили страйк, пункт пропуску "Шегині - Медика" розблоковано, передає УНН із посиланням на Держмитслужбу.

За інформацією польських митників, припинено страйк та розблоковано пункт пропуску "Шегині - Медика" 

- йдеться у повідомленні.

Наразі пункт пропуску працює в штатному режимі в обох напрямках.

Раніше

Як повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України, станом на 16:00 рух вантажівок пунктом пропуску "Медика", який перекрили через акцію протесту польських фермерів, відновили.

Нагадаємо

Сьогодні, 6 вересня, о 12:50 польські фермери перекрили рух перед ПП "Медика" (навпроти українських "Шегинь"). Обмеження стосувалися лише вантажівок.

Акція мітингувальників проходила за кілометр від польського пункту пропуску.  

Антоніна Туманова

СуспільствоЕкономіка
Державний кордон України
Україна
Польща