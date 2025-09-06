Протест польських фермерів: рух вантажівок через пункт пропуску "Медика" відновили
Київ • УНН
Рух вантажівок через пункт пропуску "Медика" відновлено станом на 16:00. Польські фермери перекривали його з 12:50, акція відбувалася за кілометр від пункту пропуску.
Рух вантажівок пунктом пропуску "Медика", який перекрили через акцію протесту польських фермерів, відновили, передає УНН із посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.
Станом на 16:00 рух вантажівок пунктом пропуску "Медика" відновлено
Нагадаємо
Сьогодні, 6 вересня, о 12:50 польські фермери перекрили рух перед ПП "Медика" (навпроти українських "Шегинь"). Обмеження стосувалися лише вантажівок.
Акція мітингувальників проходила за кілометр від польського пункту пропуску.