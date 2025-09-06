Протест польских фермеров: движение грузовиков через пункт пропуска "Медыка" возобновлено

$41.350.00
48.130.00
ukenru
Эксклюзив
12:37 • 18625 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
10:49 • 23792 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 28683 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 30868 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 40361 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 50745 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 32715 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 40927 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 44769 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19 • 37206 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.5м/с
39%
755мм
Популярные новости
Зеленский пригласил Путина в Киев6 сентября, 04:40 • 15698 просмотра
ISW: Путин своими заявлениями пытается запугать Запад и нивелировать идею гарантий безопасности для Украины6 сентября, 05:26 • 11720 просмотра
Трамп пригрозил ЕС торговым расследованием из-за штрафа Google6 сентября, 05:59 • 5644 просмотра
Первый за 40 лет: японский принц Хисахито достиг совершеннолетия6 сентября, 07:06 • 13818 просмотра
В результате ДТП в Измаиле погибла дочь депутата Киевсовета Бойченко09:01 • 12855 просмотра
публикации
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
10:49 • 23811 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto6 сентября, 06:10 • 28692 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 50750 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 34739 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 58107 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Марк Рютте
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Закарпатская область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 40551 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 92413 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 38875 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 43172 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 44307 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
MIM-104 Patriot
Хранитель
Facebook
Шахед-136

Протест польских фермеров: движение грузовиков через пункт пропуска "Медыка" возобновлено

Киев • УНН

 • 1432 просмотра

Движение грузовиков через пункт пропуска "Медыка" возобновлено по состоянию на 16:00. Польские фермеры перекрывали его с 12:50, акция проходила в километре от пункта пропуска.

Протест польских фермеров: движение грузовиков через пункт пропуска "Медыка" возобновлено

Движение грузовиков через пункт пропуска "Медыка", который был перекрыт из-за акции протеста польских фермеров, возобновлено, передает УНН со ссылкой на Министерство развития громад и территорий Украины.

По состоянию на 16:00 движение грузовиков через пункт пропуска "Медыка" возобновлено.

- говорится в сообщении.

Напомним

Сегодня, 6 сентября, в 12:50 польские фермеры перекрыли движение перед ПП "Медыка" (напротив украинских "Шегинь"). Ограничения касались только грузовиков.

Акция митингующих проходила в километре от польского пункта пропуска.

Антонина Туманова

ОбществоЭкономика
Митинги в Украине
Государственная граница Украины
Украина
Польша