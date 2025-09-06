Протест польских фермеров: движение грузовиков через пункт пропуска "Медыка" возобновлено
Киев • УНН
Движение грузовиков через пункт пропуска "Медыка" возобновлено по состоянию на 16:00. Польские фермеры перекрывали его с 12:50, акция проходила в километре от пункта пропуска.
Движение грузовиков через пункт пропуска "Медыка", который был перекрыт из-за акции протеста польских фермеров, возобновлено, передает УНН со ссылкой на Министерство развития громад и территорий Украины.
По состоянию на 16:00 движение грузовиков через пункт пропуска "Медыка" возобновлено.
Напомним
Сегодня, 6 сентября, в 12:50 польские фермеры перекрыли движение перед ПП "Медыка" (напротив украинских "Шегинь"). Ограничения касались только грузовиков.
Акция митингующих проходила в километре от польского пункта пропуска.