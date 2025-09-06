$41.350.00
Эксклюзив
12:37 • 19997 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
10:49 • 28079 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 31353 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 32396 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 41621 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 52044 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 33075 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 41144 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 44976 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19 • 37271 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
Польские фермеры разблокировали пункт пропуска "Шегини - Медыка"

Киев • УНН

 • 150 просмотра

Польские фермеры прекратили забастовку, разблокировав пункт пропуска "Шегини - Медыка". Движение грузовиков возобновлено в обоих направлениях.

Польские фермеры разблокировали пункт пропуска "Шегини - Медыка"

Польские фермеры прекратили забастовку, пункт пропуска "Шегини - Медыка" разблокирован, передает УНН со ссылкой на Гостаможслужбу.

По информации польских таможенников, прекращена забастовка и разблокирован пункт пропуска "Шегини - Медыка".

- говорится в сообщении.

Сейчас пункт пропуска работает в штатном режиме в обоих направлениях.

Ранее

Как сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины, по состоянию на 16:00 движение грузовиков через пункт пропуска "Медыка", который перекрыли из-за акции протеста польских фермеров, возобновили.

Напомним

Сегодня, 6 сентября, в 12:50 польские фермеры перекрыли движение перед ПП "Медыка" (напротив украинских "Шегинь"). Ограничения касались только грузовиков.

Акция митингующих проходила в километре от польского пункта пропуска.

Антонина Туманова

ОбществоЭкономика
Государственная граница Украины
Украина
Польша