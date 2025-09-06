Польские фермеры разблокировали пункт пропуска "Шегини - Медыка"
Киев • УНН
Польские фермеры прекратили забастовку, разблокировав пункт пропуска "Шегини - Медыка". Движение грузовиков возобновлено в обоих направлениях.
Польские фермеры прекратили забастовку, пункт пропуска "Шегини - Медыка" разблокирован, передает УНН со ссылкой на Гостаможслужбу.
По информации польских таможенников, прекращена забастовка и разблокирован пункт пропуска "Шегини - Медыка".
Сейчас пункт пропуска работает в штатном режиме в обоих направлениях.
Ранее
Как сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины, по состоянию на 16:00 движение грузовиков через пункт пропуска "Медыка", который перекрыли из-за акции протеста польских фермеров, возобновили.
Напомним
Сегодня, 6 сентября, в 12:50 польские фермеры перекрыли движение перед ПП "Медыка" (напротив украинских "Шегинь"). Ограничения касались только грузовиков.
Акция митингующих проходила в километре от польского пункта пропуска.