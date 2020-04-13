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Польща стикається з економічною кризою на тлі відтоку заробітчан в Україну - FT

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Масовий від'їзд на батьківщину, в Україну, робочої сили на тлі пандемії коронавірусу і закриття кордонів може стати початком економічної кризи, вважають польські роботодавці. Про це пише видання Financial Times, передає УНН.

Згідно з даними видання, на тлі закриття кордонів у зв'язку з пандемією коронавірусу, понад 100 тисяч українців повернулися на батьківщину через контрольно-пропускні пункти на східному кордоні Польщі.

За шість років, що минули з того моменту, коли економіка України різко впала після російської агресії, українці в величезній кількості відправилися на захід у пошуках роботи і кращого життя, повідомляє автор статті. Так, тільки у минулому році Польща видала 1,5 млн спеціальних короткострокових реєстрацій робочих місць громадянам України - набагато більше, ніж будь-який інший національності - і ці працівники допомогли впоратися з величезною нестачею робочої сили на польських фабриках, будівництвах, фермах, в готелях, ресторанах і супермаркетах.

Але оскільки наслідки пандемії COVID-19 змушують деяких з цих працівників повертатися на батьківщину, підприємства, які в значній мірі залежать від робочої сили мігрантів і які перебувають у секторах, все ще функціонують, незважаючи на блокування, стикаються з перспективою відновлення боротьби за кадри.

Союз фермерів Польщі попередив про "параліч", якщо українці не зможуть в'їхати в країну для збору врожаю фруктів у цьому році. Будівельна галузь також відчуває тиск.

"Це наша проблема номер один. Якщо ви подивитеся на наших субпідрядників, у деяких з них до 70% робочої сили з України... Справа не в тому, що ці компанії зникають, але через брак людей вони відсувають строки виконання робіт, які у них були в контракті", - сказав член правління Budimex, найбільшої будівельної компанії Польщі Цезарій Мацка.

За словами співзасновника і виконавчого директора LPP - найбільшого в Польщі рітейлера в сфері моди, Марека Пехоцкі, близько 200 з 800 українців, які працюють в розподільному центрі компанії недалеко від міста Гданськ, поїхали. Решта були перерозподілені в центр електронної комерції, де бізнес набирав обертів, оскільки клієнти замовляли одяг в домашніх умовах через інтернет.

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"(Ситуація - ред.) дуже динамічна. Це початок (економічної - ред.) кризи. Підприємці знову дивляться на те, скільки людей їм потрібно, і, ймовірно, усі очікують скорочення робочих місць. Якщо замовлень менше, напевно їм не потрібно так багато людей", - сказав Пехоцкі.

Глава фонду підтримки українців в Польщі "Fundacja Nasz Wybor" Мирослава Керик заявила, що українці вирушили додому з різних причин. Деякі втратили роботу і житло, і тому не мали великого вибору. Інші стурбовані тим, що спільне проживання, де проживають багато робітників-мігрантів, піддає їх більшому ризику зараження вірусом.

Інша проблема, за її словами, полягає в тому, що багато хто з них проходять короткострокову реєстрацію на роботу.

Оскільки польські урядові установи були закриті через пандемію, багато хто не зміг продовжити своє перебування і поїхали, щоб не ризикувати.

Як зазначає видання, для багатьох українських мігрантів майбутнє залишається глибоко невизначеним. Деякі все ще планують повернутися після того, як криза мине. Але інші побоюються, що економічні збитки будуть таким, що робочих місць буде набагато менше.

Як повідомляв УНН, раніше видання Bloomberg попередило, що Польща ризикує втратити до 47 млрд доларів на тлі масового від'їзду українців.

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