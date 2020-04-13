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Польша сталкивается с экономическим кризисом на фоне оттока трудовых мигрантов в Украину - FT

Польша сталкивается с экономическим кризисом на фоне оттока трудовых мигрантов в Украину - FT

Киев  •  УНН

 • 20525 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Массовый отъезд на родину, в Украину, рабочей силы на фоне пандемии коронавируса и закрытия границ может стать началом экономического кризиса, считают польские работодатели. Об этом пишет издание Financial Times, передаёт УНН.

Согласно данным издания, на фоне закрытия границ в связи с пандемией коронавируса, более 100 тысяч украинцев вернулись на родину через контрольно-пропускные пункты на восточной границе Польши.

За шесть лет, прошедших с того момента, когда экономика Украины резко упала после российской агрессии, украинцы в огромном количестве отправились на запад в поисках работы и лучшей жизни, сообщает автор статьи. Так, только в прошлом году Польша выдала 1,5 млн специальных краткосрочных регистраций рабочих мест гражданам Украины - гораздо больше, чем любой другой национальности - и эти работники помогли справиться с огромной нехваткой рабочей силы на польских фабриках, стройках, фермах, в отелях, ресторанах и супермаркетах.

Но поскольку последствия пандемии COVID-19 вынуждают некоторых из этих работников возвращаться на родину, предприятия, которые в значительной степени зависят от рабочей силы мигрантов и которые находятся в секторах, все еще функционирующих, несмотря на блокировку, сталкиваются с перспективой возобновления борьбы за кадры.

Союз фермеров Польши предупредил о "параличе", если украинцы не смогут въехать в страну для сбора урожая фруктов в этом году. Строительная отрасль также чувствует давление.

"Это наша проблема номер один. Если вы посмотрите на наших субподрядчиков, у некоторых из них до 70% рабочей силы из Украины… Дело не в том, что эти компании исчезают, но из-за нехватки людей они отодвигают сроки выполнения работ, которые у них были в контракте", - сказал член правления Budimex, крупнейшей строительной компании Польши Цезарий Мацка.

По словам соучредителя и исполнительного директора LPP - крупнейшего в Польше ритейлера в сфере моды, Марека Пехоцки, около 200 из 800 украинцев, работающих в распределительном центре компании недалеко от города Гданьск, уехали. Остальные были перераспределены в центр электронной коммерции, где бизнес набирал обороты, поскольку клиенты заказывали одежду в домашних условиях через интернет.

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"(Ситуация – ред.) очень динамичная. Это начало (экономического – ред.) кризиса. Предприниматели снова смотрят на то, сколько людей им нужно, и, вероятно, все ожидают сокращения рабочих мест. Если заказов меньше, наверняка им не нужно так много людей", - сказал Пехоцки.

Глава фонда поддержки украинцев в Польше "Fundacja Nasz Wybor" Мирослава Керик заявила, что украинцы отправились домой по разным причинам. Некоторые потеряли работу и жилье, и поэтому не имели большого выбора. Другие обеспокоены тем, что совместное проживание, где проживают многие рабочие мигранты, подвергает их большему риску заражения вирусом.

Другая проблема, по ее словам, заключается в том, что многие из них проходят краткосрочную регистрацию на работу.

Поскольку польские правительственные учреждения были закрыты из-за пандемии, многие не смогли продлить свое пребывание и уехали, дабы не рисковать.

Как отмечает издание, для многих украинских мигрантов будущее остается глубоко неопределенным. Некоторые все еще планируют вернуться после того, как кризис пройдет. Но другие опасаются, что экономический ущерб будет таким, что рабочих мест будет гораздо меньше.

Как сообщал УНН, ранее издание Bloomberg предупредило, что Польша рискует потерять до 47 млрд долларов на фоне массового отъезда украинцев. 

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