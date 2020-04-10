МЗС: за кордоном за допомогою звернулися понад 15 тис. українців
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. До посольств і консульств України за кордоном звернулися за допомогою понад 15 тис. українців, з яких майже 9 тис. хочуть повернутися додому. Про це на онлайн-брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.
“У нас трохи збільшилася кількість громадян, які звернулися за допомогою до посольства/консульства, тобто, фактично стали учасниками програми “Захист”, це 15 369 громадян. Ще на початку цього тижн їх було 14 тисяч”, - зазначив Кулеба.
За його словами, з них 6 230 людей готові залишатися там, де вони перебувають і чекати завершення карантину, решта наполягають на повернення до України – 8850.
“Повернення відбуватиметься за умов проходження обсервації”, - додав Кулеба.
Нагадаємо, станом на вечір 9 квітня на лікуванні за кордоном перебувало 174 українця з коронавірусом. За добу одужали двоє українців.