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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 12373 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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МИД: за рубежом за помощью обратились более 15 тыс. украинцев

МИД: за рубежом за помощью обратились более 15 тыс. украинцев

Киев  •  УНН

 • 15454 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В посольства и консульства Украины за рубежом обратились за помощью более 15 тыс. украинцев, из которых почти 9 тыс. хотят вернуться домой. Об этом на онлайн-брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"У нас немного увеличилось количество граждан, обратившихся за помощью в посольство/консульство, то есть фактически ставших участниками программы "Защита", это 15 369 граждан. Еще в начале этой недели их было 14 000", - отметил Кулеба.

По его словам, из них 6230 человек готовы оставаться там, где они находятся и ждать завершения карантина, остальные настаивают на возвращении в Украину - 8850.

"Возвращение будет происходить в условиях прохождения обсервации", - добавил Кулеба.

Напомним, по состоянию на вечер 9 апреля на лечении за границей находилось 174 украинев с коронавирусом. За сутки выздоровели двое украинцев.

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