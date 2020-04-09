За кордоном від COVID-19 одужали вже 19 українців
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Станом на вечір 9 квітня на лікуванні за кордоном перебуває 174 українця з коронавірусом. За добу одужали двоє українців. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.
Так, наразі 174 громадян України проходять лікування від COVID-19 в різних країнах, зокрема, найбільша кількість в Італії — 121, а також у Греції — 22.
Варто зазначити, що за кордоном вже одужали 19 українців, проте 5 померли.
Повідомляється, що станом на 9 квітня, кількість громадян України, які звернулись по допомогу до ЗДУ (закордонних дипломатичних установ — ред.) в рамках системи захист не змінилась — 14 325.
Раніше УНН писав, що станом на 8 квітня, за кордоном одужали 17 українців.