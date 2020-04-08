За кордоном з COVID-19 перебуває на лікуванні 175 українців, з них – 121 в Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Станом на вечір 8 квітня на лікуванні за кордоном перебуває 175 українців з коронавірусом. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.
Так, наразі 175 громадян України проходять лікування від COVID-19 в різних країнах, зокрема, найбільша кількість в Італії – 121, а також у Греції – 22.
Варто зазначити, що за кордоном вже одужали 17 українців, проте 5 померли.
Повідомляється, що загалом, станом на 8 квітня, 14 325 громадян України звернулись по допомогу до ЗДУ (закордонних дипломатичних установ – ред.) в рамках системи захист.
Нагадаємо, що кількість тих, хто одужав від коронавірусу у світі, перевищила 300 тисяч осіб.