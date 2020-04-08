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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 53891 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 63286 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 77152 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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За рубежом с COVID-19 находится на лечении 175 украинцев, из них - 121 в Италии

За рубежом с COVID-19 находится на лечении 175 украинцев, из них - 121 в Италии

Киев  •  УНН

 • 15245 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. По состоянию на вечер 8 апреля на лечении за границей находится 175 украинцев с коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Так, в настоящее время 175 граждан Украины проходят лечение от COVID-19 в различных странах, в частности, наибольшее количество в Италии - 121, а также в Греции - 22.

Стоит отметить, что за рубежом уже выздоровели 17 украинцев, однако 5 умерли.

Сообщается, что в целом, по состоянию на 8 апреля, 14 325 граждан Украины обратились за помощью к ЗДУ (заграничным дипломатическим учреждениям - ред.) в рамках системы защиты.

Напомним, что количество тех, кто выздоровел от коронавируса в мире, превысило 300 тыс. человек.

Украинские Национальные Новости

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