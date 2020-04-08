Кількість тих, хто одужав від коронавірусу у світі, перевищила 300 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Станом на 5:50 середи загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 82074 особи. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).
Найбільше у світі смертей зафіксовано в Італії – 17127 осіб, в Іспанії – 14045, США - 12893 і Франції - 10328. У Китаї – 3337 осіб.
Всього у світі 1429437 інфікованих. У свою чергу, одужали 300767 людей.
Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються США (398785), Іспанія (141942), Італія (135586), Франція (110070), Німеччина (107663), та Іран (62589).
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 1462 випадки COVID-19, 45 людей померли.