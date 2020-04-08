Количество тех, кто выздоровел от коронавируса в мире, превысило 300 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. По состоянию на 5:50 среды общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавируса SARS-CoV-2, в мире составляет 82074 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Больше всего на свете смертей зафиксировано в Италии - 17127 человек, в Испании - 14045, в США - 12893 и Франции - 10328. В Китае - 3337 человек.
Всего в мире 1429437 инфицированных. В свою очередь, выздоровели 300767 человек.
Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (398785), Испания (141942), Италия (135586), Франция (110070), Германия (107663) и Иран (62589).
Напомним, в Украине зафиксировано 1462 случая COVID-19, 45 человек умерли.