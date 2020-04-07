В Україні зафіксовано 1462 випадки COVID-19, 45 людей померли
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. В Україні на 9:00 7 квітня зафіксовано 1462 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 45 - летальні. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Facebook, передає УНН.
"За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 7 квітня в Україні 1462 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 143 нові випадки", - повідомили у МОЗ.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
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- Вінницька область — 77 випадків;
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- Волинська область — 34 випадки;
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- Дніпропетровська область — 15 випадків;
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- Донецька область — 10 випадків;
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- Житомирська область — 11 випадків;
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- Закарпатська область — 38 випадків;
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- Запорізька область — 41 випадок;
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- Івано-Франківська область — 160 випадків;
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- Кіровоградська область — 53 випадки;
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- Київ — 253 випадки;
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- Київська область — 97 випадків;
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- Львівська область — 29 випадків;
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- Луганська область — 3 випадки;
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- Одеська область — 30 випадків;
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- Полтавська область — 12 випадків;
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- Рівненська область — 40 випадків;
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- Сумська область — 51 випадок;
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- Тернопільська область — 168 випадків;
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- Харківська область — 1 випадок;
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- Херсонська область — 13 випадків;
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- Хмельницька область — 10 випадків;
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- Чернівецька область — 247 випадків;
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- Черкаська область — 62 випадки;
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- Чернігівська область — 7 випадків.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 7 квітня 2020 року до Центру надійшло 521 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 6385 повідомлень про підозру на COVID-19.
Нагадаємо, за даними МОЗ, в Україні можуть проводити 30 тисяч тестів на коронавірус на тиждень.