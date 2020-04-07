В Украине зафиксировано 1462 случая COVID-19, 45 человек умерли
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Украине на 9:00 7 апреля зафиксирован 1462 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 45 - летальные. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Facebook, передает УНН.
"По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 7 апреля в Украине 1462 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 143 новых случая", - сообщили в Минздраве.
На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
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- Винницкая область - 77 случаев;
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- Волынская область - 34 случая;
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- Днепропетровская область - 15 случаев;
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- Донецкая область - 10 случаев;
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- Житомирская область - 11 случаев;
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- Закарпатская область - 38 случаев;
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- Запорожская область - 41 случай;
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- Ивано-Франковская область - 160 случаев;
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- Кировоградская область - 53 случая;
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- Киев - 253 случая;
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- Киевская область - 97 случаев;
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- Львовская область - 29 случаев;
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- Луганская область - 3 случая;
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- Одесская область - 30 случаев;
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- Полтавская область - 12 случаев;
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- Ровенская область - 40 случаев;
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- Сумская область - 51 случай;
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- Тернопольская область - 168 случаев;
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- Харьковская область - 1 случай;
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- Херсонская область - 13 случаев;
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- Хмельницкая область - 10 случаев;
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- Черновицкая область - 247 случаев;
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- Черкасская область - 62 случая;
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- Черниговская область - 7 случаев.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 7 апреля 2020 года в Центр поступило 521 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 6385 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, по данным Минздрава, в Украине могут проводить 30 тысяч тестов на коронавирус в неделю.