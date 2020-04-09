За рубежом от COVID-19 выздоровели уже 19 украинцев

КИЕВ. 9 апреля. УНН. По состоянию на вечер 9 апреля на лечении за границей находится 174 украинцев с коронавирусом. За сутки выздоровели двое украинцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.