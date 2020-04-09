За рубежом от COVID-19 выздоровели уже 19 украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. По состоянию на вечер 9 апреля на лечении за границей находится 174 украинцев с коронавирусом. За сутки выздоровели двое украинцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.
Так, в настоящее время 174 граждан Украины проходят лечение от COVID-19 в различных странах, в частности, наибольшее количество в Италии — 121, а также в Греции — 22.
Стоит отметить, что за рубежом уже выздоровели 19 украинцев, однако 5 умерли.
Сообщается, что по состоянию на 9 апреля, количество граждан Украины, которые обратились за помощью к ЗДУ (заграничных дипломатических учреждений — ред.) в рамках системы защиты не изменилась — 14325.
Ранее УНН писал, что по состоянию на 8 апреля, за рубежом выздоровели 17 украинцев.