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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 76112 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Польша рискует потерять до 47 млрд долларов на фоне массового отъезда украинцев

Польша рискует потерять до 47 млрд долларов на фоне массового отъезда украинцев

Киев  •  УНН

 • 38816 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Польский строительный сектор, в котором занято 400 тысяч человек, и на который приходится 8% валового внутреннего продукта страны, сталкивается с беспрецедентной проблемой из-за опасений по поводу украинской рабочей силы, от которой он зависит. Строители постепенно возвращаются на родину, что может угрожать Польше потерей 47 миллиардов долларов, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

"Нам необходимо полностью переоценить наши прогнозы для рынков строительства и недвижимости в Польше. Вирус повлияет на доходы компаний, включая Budimex", - написал в письме акционерам в четверг генеральный директор Budimex SA, крупнейшего застройщика Польши, Дариуш Блохер.

Так, по словам польских лоббистов, около 20% украинских работников строительной отрасли уже отправились домой и не вернутся, пока не будут открыты границы, что может занять месяцы. По некоторым оценкам, на сегодня 2 миллиона украинцев работают в Польше.

Кроме того, все большее количество строителей находится в отпуске по болезни, в то время как риск закрытия строительных площадок растет, в то время как все больше людей получают положительный результат на вирус.
В Польше наблюдается быстрый рост строительства автомобильных дорог, железных дорог и всех типов зданий с тех пор, как она присоединилась к Европейскому союзу в 2004 году.

Государственное дорожное агентство потратит 143 миллиарда злотых до 2025 года, причем только в этом году должно было быть заключено контрактов на 12,2 миллиарда злотых. Основной железнодорожный инвестор планировал потратить еще 15 миллиардов злотых в этом году. Теперь проекты в опасности.

Вспышка вируса в Польше все еще находится на ранней стадии, и если она последует примеру некоторых западноевропейских стран, трудности, которую испытывают предприятия, будут усиливаться, пишет издание.

"Ситуация на польских стройках с каждым днем ​​становится все более опасной", - заявила лоббистская группа строителей.

Как сообщал УНН, во время начала коронавирусной эпидемии за рубежом находилось около 80 тысяч украинцев.

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