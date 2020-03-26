Польша рискует потерять до 47 млрд долларов на фоне массового отъезда украинцев

"Нам необходимо полностью переоценить наши прогнозы для рынков строительства и недвижимости в Польше. Вирус повлияет на доходы компаний, включая Budimex", - написал в письме акционерам в четверг генеральный директор Budimex SA, крупнейшего застройщика Польши, Дариуш Блохер.

Так, по словам польских лоббистов, около 20% украинских работников строительной отрасли уже отправились домой и не вернутся, пока не будут открыты границы, что может занять месяцы. По некоторым оценкам, на сегодня 2 миллиона украинцев работают в Польше.

Кроме того, все большее количество строителей находится в отпуске по болезни, в то время как риск закрытия строительных площадок растет, в то время как все больше людей получают положительный результат на вирус.

В Польше наблюдается быстрый рост строительства автомобильных дорог, железных дорог и всех типов зданий с тех пор, как она присоединилась к Европейскому союзу в 2004 году.

Государственное дорожное агентство потратит 143 миллиарда злотых до 2025 года, причем только в этом году должно было быть заключено контрактов на 12,2 миллиарда злотых. Основной железнодорожный инвестор планировал потратить еще 15 миллиардов злотых в этом году. Теперь проекты в опасности.

Вспышка вируса в Польше все еще находится на ранней стадии, и если она последует примеру некоторых западноевропейских стран, трудности, которую испытывают предприятия, будут усиливаться, пишет издание.

"Ситуация на польских стройках с каждым днем ​​становится все более опасной", - заявила лоббистская группа строителей.

Как сообщал УНН, во время начала коронавирусной эпидемии за рубежом находилось около 80 тысяч украинцев.