Польща ризикує втратити до 47 млрд доларів на тлі масового від'їзду українців

КИЇВ. 26 березня. УНН. Польскій будівельний сектор, в якому зайнято 400 тисяч людей, і на який припадає 8% валового внутрішнього продукту країни, стикається з безпрецедентною проблемою через побоювання з приводу української робочої сили, від якої він залежить. Будівельники поступово повертаються на батьківщину, що може загрожувати Польщі втратою 47 мільярдів доларів, передає УНН з посиланням на Bloomberg.