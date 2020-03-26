Польща ризикує втратити до 47 млрд доларів на тлі масового від'їзду українців
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Польскій будівельний сектор, в якому зайнято 400 тисяч людей, і на який припадає 8% валового внутрішнього продукту країни, стикається з безпрецедентною проблемою через побоювання з приводу української робочої сили, від якої він залежить. Будівельники поступово повертаються на батьківщину, що може загрожувати Польщі втратою 47 мільярдів доларів, передає УНН з посиланням на Bloomberg.
"Нам необхідно повністю переоцінити наші прогнози для ринків будівництва та нерухомості в Польщі. Вірус вплине на доходи компаній, включаючи Budimex", - написав у листі акціонерам у четвер генеральний директор Budimex SA, найбільшого забудовника Польщі, Даріуш Блохер.
Так, зі слів польських лобістів, близько 20% українських робітників будівельної галузі вже вирушили додому і не повернуться, поки не будуть відкриті кордони, що може зайняти місяці. За деякими оцінками, на сьогодні 2 мільйони українців працюють у Польщі.
Крім того, все більша кількість будівельників знаходиться у відпустці через хворобу, в той час як ризик закриття будівельних майданчиків зростає, в той час як все більше людей отримують позитивний результат на вірус.
У Польщі спостерігається швидке зростання будівництва автомобільних доріг, залізниць та всіх типів будівель з тих пір, як вона приєдналася до Європейського союзу в 2004 році.
Державне дорожнє агентство витратить 143 мільярди злотих до 2025 року, причому тільки в цьому році мало бути укладено контрактів на 12,2 мільярда злотих. Основний залізничний інвестор планував витратити ще 15 мільярдів злотих в цьому році. Тепер проекти в небезпеці.
Спалах вірусу в Польщі все ще перебуває на ранній стадії, і якщо вона піде за прикладом деяких західноєвропейських країн, труднощі, яку відчувають підприємства, будуть посилюватися, пише видання.
"Ситуація на польських будівництвах з кожним днем стає все більш небезпечною", - заявила лобістська група будівельників.
Як повідомляв УНН, під час початку коронавирусної епідемії за кордоном перебувало близько 80 тисяч українців.