За рубежом в начале коронавирусной эпидемии находилось около 80 тысяч украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. На начало коронавирусной эпидемии за рубежом находилось около 80 тысяч украинцев. Об этом сообщил глава Министерства инфрастуктуры Владислав Криклий в Telegram, передает УНН.
"Около 80 000 украинцев, 40 из них находилось в Египте. Немалое количество в Дубае. В Европе много людей, но они разбросаны по разным городам. Все вернутся домой", - написал Криклий, комментируя сколько людей находилось за границей на начало эпидемии.
Напомним, за четыре дня, с 14 по 18 марта 2020 года, 44 тысячи граждан вернули в Украину авиаперевозками.