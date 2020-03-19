За чотири дні 44 тисячі українців повернулось додому літаками - Криклій
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. За чотири дні, з 14 по 18 березня 2020 року, 44 тисячі громадян повернули до України авіаперевезеннями. Про це у Facebook написав міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає УНН.
"З 14 по 18 березня 44 тисячі громадян повернули до України авіаперевезеннями", - написав Криклій.
Як повідомляв УНН, раніше міністр заявив, що на Батьківщину повернули вже понад 30 тисяч українців.
Нагадаємо, у четвер всі громадяни України, які перебували на карантині в готелях єгипетських курортних міст Шарм-ель-Шейху та Хургади, повернуться додому.