Пандемія коронавірусу: з-за кордону вже повернули понад 30 тисяч українців
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. На Батьківщину повернули вже понад 30 тисяч українців. Про це повідомив очільник Міністерства інфраструктури Владислав Криклій у Telegram, передає УНН.
“Ми повернули до дому вже більше 30 тисяч українців. До кінця тижня плануємо забрати 90% наших громадян, які зараз перебувають за кордоном та виявили бажання повернутись”, — написав Криклій.
Нагадаємо, для евакуації українців з Польщі будуть призначені спеціальні потяги Перемишль — Київ.
Як повідомлялося, протягом двох днів з курортних міст Єгипту до України повернулось майже 14 тисяч наших громадян.