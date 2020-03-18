Пандемия коронавируса: из-за рубежа уже вернули более 30 тысяч украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. На Родину вернули уже более 30 тысяч украинцев. Об этом сообщил глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram, передает УНН.
“Мы вернули домой уже более 30 тысяч украинцев. К концу недели планируем забрать 90% наших граждан, которые сейчас находятся за рубежом и изъявили желание вернуться”, — написал Криклий.
Напомним, для эвакуации Украинская из Польши будут назначены специальные поезда Перемышль — Киев.
Как сообщалось, в течение двух дней из курортных городов Египта в Украину вернулось почти 14 тысяч наших граждан.