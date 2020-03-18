З Польщі спецпотягами евакуюють українців – Криклій
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Для евакуації українців з Польщі будуть призначені спеціальні потяги Перемишль – Київ. Про це повідомив очільник Міністерства інфрастуктури Владислав Криклій у Telegram,передає УНН.
"Міністерство та Укрзалізниця працюють над поверненням громадян. Зараз плануємо, як найближчими днями вивезти українців з території Польщі. Для цього будуть призначені спецпотяги Перемишль – Київ",- йдеться в повідомленні.
Також він повідомляє,що всі пасажири пройдуть відповідні санітарно-епідеміологічні процедури.
Нагадаємо, Міністерство інфраструктури обговорює організацію спецрейсів, за допомогою яких будуть повертати українців з Чехії, Німеччини та Польщі.
Як повідомлялося, Укрзалізниця починаючи з середи, 18 березня, призупиняє внутрішнє пасажирське сполучення через карантин через коронавірус.