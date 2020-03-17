Укрзалізниця відзавтра призупиняє внутрішнє пасажирське сполучення
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Укрзалізниця починаючи з середи, 18 березня, призупиняє внутрішнє пасажирське сполучення. Про це у Telegram-каналы написав мінфраструктури України Владислав Криклій, передає УНН.
“Укрзалізниця, починаючи з 12.00 години 18 березня, тимчасово припиняє перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього сполучення (приміському, міському, регіональному та далекому)”, — написав міністр.
З його слів, поїзди виконають останні рейси за графіками курсування 17 березня.
“Компанія компенсує пасажирам повну вартість проїзних документів на всі скасовані через введення карантину рейси — без стягнення додаткових зборів. Для зручності пасажирів та уникнення концентрації людей біля кас, Укрзалізниця подовжила термін повернення квитків до 1 місяця від дати запланованого відправлення поїзда, що скасований”, — зауважив Криклій.
Він також закликав не поспішати на вокзали повертати квитки і не наражати своє життя на небезпеку, перебуваючи в натовпі.
Вантажні залізничні перевезення, водночас, все ще здійснюються, додав він.
Нагадаємо, напередодні Уряд України вжив невідкладні та жорсткі заходи для запобігання поширенню коронавірусу SARS-CoV-2.