Укрзализныця завтрашнего дня приостанавливает внутреннее пассажирское сообщение
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Укрзализныця начиная со среды, 18 марта, приостанавливает внутреннее пассажирское сообщение. Об этом в Telegram-каналы написал Минфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает УНН.
"Укрзализныця, начиная с 12.00 18 марта, временно прекращает перевозку пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения (пригородном, городском, региональном и дальнем)", - написал министр.
По его словам, поезда выполнят последние рейсы по графикам следования 17 марта.
"Компания компенсирует пассажирам полную стоимость проездных документов на все отменены из-за введения карантина рейсы - без взимания дополнительных сборов. Для удобства пассажиров и во избежание концентрации людей у касс, Укрзализныця продлила срок возврата билетов до одного месяца от даты предполагаемого отправления поезда отменен", - отметил Криклий.
Он также призвал не спешить на вокзалы возвращать билеты и не подвергать свою жизнь опасности, находясь в толпе.
Грузовые железнодорожные перевозки, в то же время все еще осуществляются, добавил он.
Напомним, накануне Правительство Украины приняло неотложные и жесткие меры для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2.