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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 104980 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 107666 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 109604 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 15:54 • 108209 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Укрзализныця завтрашнего дня приостанавливает внутреннее пассажирское сообщение

Укрзализныця завтрашнего дня приостанавливает внутреннее пассажирское сообщение

Киев  •  УНН

 • 22405 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Укрзализныця начиная со среды, 18 марта, приостанавливает внутреннее пассажирское сообщение. Об этом в Telegram-каналы написал Минфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает УНН.

"Укрзализныця, начиная с 12.00 18 марта, временно прекращает перевозку пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения (пригородном, городском, региональном и дальнем)", - написал министр.

По его словам, поезда выполнят последние рейсы по графикам следования 17 марта.

"Компания компенсирует пассажирам полную стоимость проездных документов на все отменены из-за введения карантина рейсы - без взимания дополнительных сборов. Для удобства пассажиров и во избежание концентрации людей у касс, Укрзализныця продлила срок возврата билетов до одного месяца от даты предполагаемого отправления поезда отменен", - отметил Криклий.

Он также призвал не спешить на вокзалы возвращать билеты и не подвергать свою жизнь опасности, находясь в толпе.

Грузовые железнодорожные перевозки, в то же время все еще осуществляются, добавил он.

Напомним, накануне Правительство Украины приняло неотложные и жесткие меры для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2

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