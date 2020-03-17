Криклій розповів, як повертатимуть українців з Польщі, Чехії та Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Міністерство інфраструктури обговорює організацію спецрейсів, за допомогою яких будуть повертати українців з Чехії, Німеччини та Польщі. Про це сказав міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції, передає кореспондент УНН.
“Пасажирське залізничне сполучення закривається і перестає здійснюватися. Як всередині країни, так і міжнародне залізничне сполучення. Єдине що, ми будемо, як я вже зазначав, з Чехії, Німеччини і Польщі повертати громадян, зараз для цього ми окремо обговорюємо теж організацію цих спецрейсів, щоб ми могли повернути, в тому числі, через залізничне сполучення наших громадян”, - сказав Криклій.
Нагадаємо, Укрзалізниця починаючи з середи, 18 березня, призупиняє внутрішнє пасажирське сполучення через карантин через коронавірус.