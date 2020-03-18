За два дні до України з Єгипту вдалось повернути майже 14 тисяч громадян
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Протягом двох днів з курортних міст Єгипту до України повернулось майже 14 тисяч наших громадян. Про це повідомляє ресурс МЗС “Коронавірус у світі”, передає УНН.
“Продовжуємо повертати наших громадян з Єгипту. За два дні (станом на на 16:00 18.03) 12 тисяч громадян України прилетіли з Шарм-ель-Шейху, 1696 — з Хургади”, — повідомили дипломати.
Нагадаємо, за добу, що минула, 25,8 тисячі українців повернулися в Україну з-за кордону.
Як повідомляв УНН, наразі багато українців заблоковані на німецько-польському та австрійсько-угорському кордонах.