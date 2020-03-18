Багато українців застрягло на кордонах між Німеччиною - Польщею і Австрією - Угорщиною

КИЇВ. 18 березня. УНН. Наразі багато українців заблоковані на німецько-польському та австрійсько-угорському кордонах. Дипломати працюють на місцях для підтримки людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на “Коронавірус у світі — оперативно від МЗС України”.