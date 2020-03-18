Багато українців застрягло на кордонах між Німеччиною - Польщею і Австрією - Угорщиною
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Наразі багато українців заблоковані на німецько-польському та австрійсько-угорському кордонах. Дипломати працюють на місцях для підтримки людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на “Коронавірус у світі — оперативно від МЗС України”.
Так,через коронавірус багато держав заблокували в’їзд до своїх країн для іноземців. Тому громадяни України, які намагаються повернутися додому на авто чи автобусами, часто “застряють” на кордонах між країнами ЄС.
"Зараз багато українців заблоковані на: німецько-польському кордоні, австрійсько-угорському кордоні. Українські консули в цих країнах вживають максимум зусиль, щоб якомога швидше вирішити такі ситуації. Дипломати працюють на місцях, щоби забезпечити людей їжею та водою, підтримати та надавати допомогу",- йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що десятки українських громадян які не могли перетнути кордон, ночували в українському посольстві в Австрії. Громада везла туди спальні мішки та речі першої необхідності.
Дипломати працюють в цілодобовому режимі над розблокуванням кордонів для транзитного проїзду українських громадян, аби наші люди якнайшвидше могли повернутись додому.
Нагадаємо, майже 26 тисяч українців за добу повернулися на Батьківщину.
Як повідомлялося, майже 4,5 тисяч українців, які опинилися на кордоні з Україною без транспортних засобів, за добу доправили на Батьківщину.