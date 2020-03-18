Много украинцев застряло на границах между Германией - Польшей и Австрией - Венгрией

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 98120 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102866 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104943 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104000 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 112480 просмотра

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Сейчас много украинцев заблокированы на немецко-польской и австро-венгерской границах. Дипломаты работают на местах для поддержки людей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на “Коронавирус в мире — оперативно от МИД Украины”.

Так, из-за коронавируса многие государства заблокировали въезд в свои страны для иностранцев. Поэтому граждане Украины, которые пытаются вернуться домой на авто или автобусе, часто “застревают” на границах между странами ЕС.

“Сейчас многие украинцы заблокированы на: немецко-польской границе, австрийско-венгерской границе. Украинские консулы в этих странах принимают максимум усилий, чтобы как можно быстрее решить такие ситуации. Дипломаты работают на местах, чтобы обеспечить людей едой и водой, поддержать и оказывать помощь”, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что десятки украинских граждан, которые не могли пересечь границу, ночевали в украинском посольстве в Австрии. Общество везло туда спальные мешки и вещи первой необходимости.

Дипломаты работают в круглосуточном режиме над разблокировкой границ для транзитного проезда украинских граждан, чтобы наши люди как можно быстрее могли вернуться домой.

Напомним, почти 26 тысяч украинцев за сутки вернулись на Родину.

Как сообщалось, почти 4,5 тысяч украинцев, которые оказались на границе с Украиной без транспортных средств в сутки доставили на родину.

Украинские Национальные Новости

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