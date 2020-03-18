Много украинцев застряло на границах между Германией - Польшей и Австрией - Венгрией

КИЕВ. 18 марта. УНН. Сейчас много украинцев заблокированы на немецко-польской и австро-венгерской границах. Дипломаты работают на местах для поддержки людей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на “Коронавирус в мире — оперативно от МИД Украины”.