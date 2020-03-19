Україна сьогодні поверне всіх громадян, які перебували на карантині в Єгипті
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У четвер всі громадяни України, які перебували на карантині в готелях єгипетських курортних міст Шарм-ель-Шейху та Хургади, повернуться додому. Про це у Telegram-каналі повідомляє МЗС України, передає УНН.
“Сьогодні на Батьківщину повернуться усі громадяни України, які перебували на карантині в готелях Шарм-ель-Шейху та Хургади. 830 українців прибуватимуть рейсами до Києва упродовж сьогоднішнього дня. Вони пройдуть необхідні контрольні процедури в аеропортах”, — повідомили дипломати.
Також повідомляється, що станом на 11:00 19 березня уже 16 269 громадян України прилетіли з Шарм-ель-Шейху, 2352 — з Хургади.
Нагадаємо, станом на 9:00 четверга, 19 березня, 15 776 громадян України повернулись на Батьківщину з-за кордону.