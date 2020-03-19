Украина сегодня вернет всех граждан, которые находились на карантине в Египте
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В четверг все граждане Украины, которые находились на карантине в отелях египетских курортных городов Шарм-эль-Шейх и Хургада, вернутся домой. Об этом в Telegram-канале сообщает МИД Украины, передает УНН.
"Сегодня на Родину вернутся все граждане Украины, которые находились на карантине в отелях Шарм-эль-Шейха и Хургады. 830 украинца будут прибывать рейсами в Киев в течение сегодняшнего дня. Они пройдут необходимые контрольные процедуры в аэропортах", - сообщили дипломаты.
Также сообщается, что по состоянию на 11:00 19 марта уже 16269 граждан Украины прилетели из Шарм-эль-Шейха, 2352 - из Хургады.
Напомним, по состоянию на 9:00 четверга, 19 марта, 15 776 граждан Украины вернулись на Родину из-за рубежа.