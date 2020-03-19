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Понад 800 українців перебувають на карантині в інших країнах - МЗС

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Станом на 09:00 четверга, 15 776 громадян України повернулись на Батьківщину з-за кордону, а понад 800 - досі перебувають за кордоном на карантині. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ у Telegaram-каналі, передає УНН.

Так, станом на сьогоднішній ранок, 861 український громадянин за кордоном перебуває на карантині. Всього МЗС відомо про 11 громадян, які заразились коронавірусом і наразі проходять лікування у медзакладах світу.

Ще п’ятеро громадян одужали, одна громадянка, яка захворіла в Італії, 13 березня померла.

Нагадаємо, протягом двох днів з курортних міст Єгипту до України повернулось майже 14 тисяч наших громадян.

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