За кордоном на початку коронавірусної епідемії перебували близько 80 тисяч українців
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. На початок коронавірусної епідемії за кордоном перебували близько 80 тисяч українців. Про це повідомив очільник Міністерства інфрастуктури Владислав Криклій у Telegram,передає УНН.
"Близько 80 тисяч українців, 40 з них перебувало у Єгипті. Чимала кількість у Дубаї. В Європі багато людей, але вони розкидані по різних містах. Усі повернуться додому", - написав Криклій, коментуючи скільки людей перебувало за кордоном на початок епідемії.
Нагадаємо, за чотири дні, з 14 по 18 березня 2020 року, 44 тисячі громадян повернули до України авіаперевезеннями.