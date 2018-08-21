Половина підозрюваних у корупції переховуються від НАБУ в Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Від Національного антикорупційного бюро України переховується за кордоном 30 осіб, причетних до вчинення корупційних злочинів, половина з яких перебуває в Російській Федерації. Про це йдеться у повідомленні прес-служби НАБУ, передає УНН.
“Близько 30 осіб, яких детективи Національного бюро вважають причетними до організації корупційних схем, наразі переховуються за кордоном. Кожен другий із них, за даними слідства, — на території Російської Федерації”, — розповіли у прес-службі Бюро.
За їхніми даними, станом на 30 червня 2018 року в міжнародний розшук за ініціативи детективів НАБУ оголошено 21 особу, а стосовно 16 із них, з огляду на затримання або з метою визначення місцеперебування, скеровано запити до інших держав.
Зокрема, як повідомили у НАБУ, навесні цього року до компетентних органів Німеччини скеровано запит щодо видачі голови правління ПрАТ “ХК “Енергомережа”, затриманого в цій країні в квітні 2018 року.
“За версією слідства, ця особа є організатором корупційної схеми, через яку державі завдано збитків на суму понад 346 млн грн”, — уточнили у відомстві.
У НАБУ поінформували, що чимало корупційних схем реалізують за участі компаній, зареєстрованих за кордоном. Географія цих компаній охоплює щонайменше 23 країни на трьох континентах світу.
“На переконання детективів, українські корупціонери обирають місця „прописки“ незаконно отриманих коштів у державах зі спрощеною системою реєстрації, ускладненим порядком розкриття інформації та високим ступенем конфіденційності. Збитки, завдані державним інтересам за участю іноземних контрагентів, обчислюються у 1,84 млрд грн, 22,07 млн дол. США, 12,03 млн євро”, — зазначили у Бюро.
У Бюро додали, що з початку роботи НАБУ надіслало до органів 61 держави 371 запит про міжнародну правову допомогу, з яких 182 вже виконано.
Нагадаємо, станом на березень 2018 року Національне антикорупційне бюро України у межах розслідування кримінальних проваджень стосовно топ-корупціонерів направило 300 запитів до 57 країн світу.