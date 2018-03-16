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НАБУ направило у справах топ-корупціонерів 300 запитів до 57 країн світу

НАБУ направило у справах топ-корупціонерів 300 запитів до 57 країн світу

Київ • УНН

 • 10932 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Національне антикорупційне бюро України у межах розслідування кримінальних проваджень стосовно топ-корупціонерів направило 300 запитів до 57 країн світу, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби НАБУ.

“Задля викриття українських топ-корупціонерів НАБУ скерувало 300 запитів до 57 країн світу. 130 із них — виконано. Латвія, Кіпр, Австрія, Велика Британія та Швейцарія — топ-п’ять країн, де українські корупціонери залишили свій слід і до компетентних органів яких НАБУ зверталося найчастіше”, — розповіли у Бюро.

За їхньою інформацією, рекордсменами за кількістю запитів, скерованих НАБУ до інших держав, є справа з заволодіння коштами ДП “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” (53 запити) та завдання збитків ДП “Об’єднана гірничо-хімічна компанія” (19 запитів).

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України надіслало понад 50 запитів про міжнародну правову допомогу у справі заволодіння коштами ДП “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” та ДП “НАЕК “Енергоатом”, у якій фігурує колишній народний депутат Микола Мартиненко.

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