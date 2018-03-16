НАБУ направило по делам топ-коррупционеров 300 запросов в 57 стран мира
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины в рамках расследования уголовных производств в отношении топ-коррупционеров направило 300 запросов в 57 стран мира, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НАБУ.
"Для разоблачения украинских топ-коррупционеров НАБУ направило 300 запросов в 57 стран мира. 130 из них - выполнено. Латвия, Кипр, Австрия, Великобритания и Швейцария - топ-пять стран, где украинские коррупционеры оставили свой след и в компетентные органы которых НАБУ обращалось чаще всего", - рассказали в Бюро.
По их информации, рекордсменами по количеству запросов, направленных НАБУ за рубеж, является дело с завладением средствами ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (53 запросы) и нанесение ущерба ГП "Объединенная горно-химическая компания" (19 запросов).
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины направило более 50 запросов о международной правовой помощи по делу завладения средствами ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" и ГП "НАЭК "Энергоатом", в которой фигурирует бывший народный депутат Николай Мартыненко.