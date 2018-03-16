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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 33562 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 38999 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 86130 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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НАБУ направило по делам топ-коррупционеров 300 запросов в 57 стран мира

НАБУ направило по делам топ-коррупционеров 300 запросов в 57 стран мира

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины в рамках расследования уголовных производств в отношении топ-коррупционеров направило 300 запросов в 57 стран мира, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НАБУ.

"Для разоблачения украинских топ-коррупционеров НАБУ направило 300 запросов в 57 стран мира. 130 из них - выполнено. Латвия, Кипр, Австрия, Великобритания и Швейцария - топ-пять стран, где украинские коррупционеры оставили свой след и в компетентные органы которых НАБУ обращалось чаще всего", - рассказали в Бюро.

По их информации, рекордсменами по количеству запросов, направленных НАБУ за рубеж, является дело с завладением средствами ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (53 запросы) и нанесение ущерба ГП "Объединенная горно-химическая компания" (19 запросов).

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины направило более 50 запросов о международной правовой помощи по делу завладения средствами ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" и ГП "НАЭК "Энергоатом", в которой фигурирует бывший народный депутат Николай Мартыненко.

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