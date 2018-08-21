Половина подозреваемых в коррупции скрываются от НАБУ в России
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. От Национального антикоррупционного бюро Украины скрывается за границей 30 человек, причастных к совершению коррупционных преступлений, половина из которых находится в Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, передает УНН.
“Около 30 человек, которых детективы Национального бюро считают причастными к организации коррупционных схем, на данный момент скрываются за рубежом. Каждый второй из них, по данным следствия, — на территории Российской Федерации”, — рассказали в пресс-службе Бюро.
По их данным, на 30 июня 2018 года в международный розыск по инициативе детективов НАБУ объявлен 21 человек, а в отношении 16 из них, учитывая задержания или с целью определения местонахождения, направлены запросы в другие государства.
В частности, как сообщили в НАБУ, весной этого года компетентным органам Германии направлен запрос о выдаче председателя правления ЧАО “ХК “Энергосеть”, задержанного в этой стране в апреле 2018 года.
“По версии следствия, это лицо является организатором коррупционной схемы, по которой государству нанесен ущерб на сумму более 346 млн грн”, — уточнили в ведомстве.
В НАБУ сообщили, что многие коррупционные схемы реализуют с участием компаний, зарегистрированных за рубежом. География этих компаний охватывает не менее 23 страны на трех континентах.
“По мнению детективов, украинские коррупционеры выбирают места „прописки“ незаконно полученных средств в государствах с упрощенной системой регистрации, осложненным порядком раскрытия информации и высокой степенью конфиденциальности. Ущерб, нанесенный государственным интересам с участием иностранных контрагентов, исчисляются в 1,84 млрд грн, 22,07 млн долл. США, 12,03 млн евро”, — отметили в Бюро.
В Бюро добавили, что с начала работы НАБУ направило в органы 61 государства 371 запрос о международной правовой помощи, из которых 182 уже выполнены.
Напомним, на март 2018 года Национальное антикоррупционное бюро Украины в рамках расследования уголовных производств в отношении топ-коррупционеров направило 300 запросов в 57 стран мира.