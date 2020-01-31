Поліція і ОГП розслідують розкрадання мільйонів євро УЄФА через офшорну компанію Суркісів

Так, у 1999 році Всеукраїнська громадська організація “Федерація футболу України”, яку реорганізовано в Громадську спілку “Федерація футболу України”, а назву згодом змінено на “Українську асоціацію футболу” (далі — ФФУ або УАФ) та компанія “Ньюпорт Менеджмент Лтд” (Британські Віргінські острови), уклали агентську угоду. Згідно з угодою, ФФУ отримувала на свої рахунки через посередництво “Ньюпорт Менеджмент Лтд” від “Союзу Європейських футбольних асоціацій” (УЄФА) кошти, призначені ФФУ для розвитку українського футболу. Окрім того, гроші, отримані від УЄФА для ФФУ, також перераховувались “Ньюпорт Менеджмент Лтд” іншим компаніям у сфері футболу на підставі розпоряджень ФФУ.

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Зазначається, що частина грошей, отриманих для розвитку українського футболу як компенсаційні виплати від УЄФА, за розпорядженнями ФФУ перерахована “Ньюпорт Менеджмент Лтд” таким іноземним компаніям: “Aberno Buiness LLP”, “Atlantic Contracts L.P.”, “Baltex Business L.P.”, “Batlow Commerce LLP”, “Belport Business LP”, “Conversum Export L.P.”, “Cooper Systems LP”, “Danske Megan LP”, “Darion Limited”, “Deleon Investments Group S.A”., “Dellcroft Products L.P.”, “Easthold LLP, Extera Trading Corp.”, “Forum Commerce L.P.”, “Kineshell Store LLP”, “Limassol Holdings S.A.”, “Maximus Venture S.A.”, “New Point Conference OU”, “Novimor OU”, “OvertradE Solutions INC”, “Portofino LTD”, “Romeo Life-Ibrahim Yildizhan”, “Sagar Capital LP”, “Salton Sales LP”, “Trade NationaL LP”, “Vampel Hold LLP”, “Vast AscenT Group Corp”, “Zaira Finance S.A.”.

“Усі ці компанії зареєстровані в офшорних юрисдикціях перед початком платежів від імені ФФУ (у 2014-2015 рр.) та припинили діяльність в 2016-2017 рр., відразу після завершення транзакцій”, — зауважує портал.

Слідчі встановили, що кошти за розпорядженнями ФФУ переказувалися на рахунки зазначеним іноземним компаніям, які відкриті в одних і тих самих балтійських банках: Versobank AS (Естонія), AS SEB Bank (Естонія), JSC “Baltic International Bank” (Латвія), JSC “Norvik Banka” (Латвія), Regional Investment Bank (Латвія), Privat Bank (Латвія).

Деякі із вказаних іноземних компаній пов’язані між собою одними і тими ж засновниками, мають одних і тих же керівників або зареєстровані за однією і тією ж адресою.

Також встановлено, що іноземні компанії не мають стосунку до футболу, не мали за весь період своєї діяльності будь-якої маркетингової активності, не рекламували свої товари і послуги.

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За даними слідчих, допитаний у жовтні 2019 року Андреас Софоклеус, який з 2004 року є директором “Ньюпорт Менеджмент Лтд”, повідомив, що розпорядження ФФУ про приймання та виплати компанією “Ньюпорт Менеджмент Лтд” належних ФФУ коштів службові особи ФФУ направляли електронною поштою.

У межах кримінального провадження № 42019000000002229 від 18.10.2019 року слідчі звернулися до суду з клопотанням про отримання доступу до банківських рахунків УАФ у ПАТ “Сбербанк”, ПАТ “КБ “Преміум”, ПАТ “Ощадбанк”. Суд клопотання задовольнив.

Нагадаємо, раніше німецьке видання Der Spigel у своєму розслідуванні констатувало, що УЄФА з 2002 року перерахувала близько 390 млн євро, призначених Українській асоціації футболу (раніше — ФФУ), офшорній компанії президента київського “Динамо” Ігоря Суркіса.

Інформація видання була заснована на записці для внутрішнього користування УЄФА від 2016 року, яку надав один зі співробітників організації.

Згідно з документом, протягом 15 років гроші, призначені для УАФ, перераховувалися компанії Newport Management Limited, яка зареєстрована на Британських Віргінських островах. У записці вказувалося, що власником компанії є президент “Динамо” Ігор Суркіс.

“Доказом того‚ що власниками Newport Management Limited були громадяни України, свідчать і протоколи зборів відомої київської сімки у складі В.Згурського‚ Ю.Карпенка‚ Ю.Ляха‚ В.В.Медведчука‚ Б.Губського‚ Г.Суркіса‚ І.Суркіса від 29 і 30 листопада 1995 р.‚ які відбулися у Києві та Цюриху (Швейцарія)”, — повідомляє з цього приводу Відкритий реєстр національних публічних діячів України.