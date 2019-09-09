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Майже 390 млн євро УЄФА, призначених ФФУ, освоїла офшорна компанія Суркіса, - Der Spiegel

Майже 390 млн євро УЄФА, призначених ФФУ, освоїла офшорна компанія Суркіса, - Der Spiegel

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. З 2002 по 2016 рр. УЄФА перерахувала близько 390 млн євро, призначених Українській асоціації футболу (раніше — ФФУ), офшорній компанії президента київського “Динамо” Ігоря Суркіса. Про це йдеться в матеріалі-розслідуванні німецького видання Der Spiegel, передає УНН.

Інформація видання заснована на записці для внутрішнього користування УЄФА від 2016 року, яку надав один зі співробітників організації. Згідно з документом, протягом 15 років гроші, призначені для УАФ, перераховувалися компанії Newport Management Limited, яка зареєстрована на Британських Віргінських островах. У записці вказується, що власником компанії є президент “Динамо” Ігор Суркіс.

Видання зазначає, що гроші перераховувалися на той же рахунок, з якого виплачується зарплата співробітникам київського “Динамо”.

“Згідно з документами, з вересня 2002 по липень 2008, УЄФА відправив ФФУ близько 50 мільйонів швейцарських франків. З вересня 2006 по грудень 2016 всього було відправлено 338,6 мільйонів євро. Згідно таблиць Excel, всього було відправлено 400 платежів. І кожен з них відправлявся на рахунок компанії “Newport Management Limited”, — пише видання.

Der Spiegel звернулося в “Динамо” з проханням прокоментувати ситуацію. Видання направило 22 питання, таких як: чи відправив “Newport” 380 мільйонів євро, який він отримав від УЄФА, належним одержувачам?; чи продовжує Ігор Суркіс контролювати “Newport”?; чи може Ігор Суркіс вказати, що жоден цент, отриманий від УЄФА, не пішов на рахунки “Динамо”?.

Спочатку “Динамо” не відповіло ні на один з цих питань. У той же час київський клуб заявив, що восьмиденний дедлайн (на підготовку відповідей) “обмежує законне право „Динамо“ на чесну відповідь”, і звинуватив Der Spiegel в порушенні “базових етичних принципів журналістики”.

Пізніше київський клуб відповів німецькому виданню, відхиливши підозри в привласненні грошей УЄФА, назвавши їх “безпідставними” і “маніпулятивними”.

Однак, нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що офшорне фінансування ФК “Динамо” склало близько 400 млн грн, в тому числі і з рахунків компанії Newport Management LTD. Відповідні документи, зокрема, були опубліковані не тільки в пресі, але і на так званій сторінці “DynamoLeaks”.

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