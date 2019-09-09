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Почти 390 млн евро УЕФА, предназначенных ФФУ, освоила оффшорная компания Суркиса, - Der Spiegel

Почти 390 млн евро УЕФА, предназначенных ФФУ, освоила оффшорная компания Суркиса, - Der Spiegel

Киев  •  УНН

 • 12701 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. С 2002 по 2016 УЕФА перечислила около 390 млн евро, предназначенных Украинской ассоциации футбола (ранее — ФФУ), оффшорной компании президента киевского “Динамо” Игоря Суркиса. Об этом говорится в материале-расследовании немецкого издания Der Spiegel, передает УНН.

Информация издания основана на записке для внутреннего пользования УЕФА от 2016 года, которую предоставил один из сотрудников организации. Согласно документу, на протяжении 15 лет деньги, предназначены для УАФ, перечислялись компании Newport Management Limited, которая зарегистрирована на Британских Виргинских островах. В записке указывается, что собственником компании является президент “Динамо” Игорь Суркис.

Издание отмечает, что деньги перечислялись на тот же счет, с которого выплачивается зарплата сотрудникам киевского “Динамо”.

“Согласно документам, с сентября 2002 по июль 2008, УЕФА отправил ФФУ около 50 миллионов швейцарских франков. С сентября 2006 по декабрь 2016 всего было отправлено 338,6 миллионов евро. Согласно таблицам Excel, всего было отправлено 400 платежей. И каждый из них отправлялся на счет компании “Newport Management Limited”, — пишет издание.

Der Spiegel обратилось в “Динамо” с просьбой прокомментировать ситуацию. Издание направило 22 вопроса, таких как: отправил ли “Newport” 380 миллионов евро, который он получил от УЕФА, надлежащим получателям?; продолжает ли Игорь Суркис контролировать “Newport”?; может ли Игорь Суркис указать, что ни единый цент, полученный от УЕФА, не пошел на счета “Динамо”?.

Изначально “Динамо” не ответило ни на один из этих вопросов. В то же время киевский клуб заявил, что восьмидневный дедлайн (на подготовку ответов) “ограничивает законное право „Динамо“ на честный ответ”, и обвинил Der Spiegel в нарушении “базовых этических принципов журналистики”.

Позже киевский клуб ответил немецкому изданию, отклонив подозрения в присвоении денег УЕФА, назвав их “необоснованными” и “манипулятивными”.

Однако, напомним, ранее СМИ сообщали, что оффшорное финансирование ФК “Динамо” составило порядка 400 млн грн, в том числе и со счетов компании Newport Management LTD. Соответствующие документы, а частности, были опубликованы не только в прессе, но и на так называемой странице “DynamoLeaks”.

Украинские Национальные Новости

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