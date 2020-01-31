Полиция и ОГП расследуют хищения миллионов евро УЕФА через оффшорную компанию Суркисов

$41.340.00
45.850.00
ukru
Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста
Эксклюзив
05:00 • 10158 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 49239 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 117839 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 125890 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 195609 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 194682 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 406778 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 228991 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 513758 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 350276 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
2.9м/с
78%
Популярные новости

Буданов: общество должно быть готово узнать всю правду о войне со временем

5 апреля, 21:52 • 11570 просмотра

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

5 апреля, 23:21 • 20597 просмотра

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

00:33 • 10191 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

03:30 • 6608 просмотра

Ракетная атака на Киев: количество раненых возросло до трех

03:51 • 47482 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 156283 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 144415 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 232180 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 406777 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 513758 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 49236 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 47991 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 46675 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 53585 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 83822 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Полиция и ОГП расследуют хищения миллионов евро УЕФА через оффшорную компанию Суркисов

Киев • УНН

 • 20170 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Полиция и Офис Генпрокурора расследуют присвоение средств УЕФА, которые "Федерация футбола Украины" во времена председательства Григория Суркиса получала на оффшорную компанию-посредника "Ньюпорт Менеджмент Лтд". Об этом говорится в постановлениях Голосеевского райсуда Киева от 21 января, передает УНН со ссылкой на "Наші гроші".

Полиция и ОГП расследуют хищения миллионов евро УЕФА через оффшорную компанию Суркисов

Так, в 1999 году Всеукраинская общественная организация "Федерация футбола Украины", которую реорганизовали в Общественный союз "Федерация футбола Украины", а название впоследствии было изменено на "Украинскую ассоциацию футбола" (далее - ФФУ или УАФ) и компания "Ньюпорт Менеджмент Лтд" (Британские Виргинские острова), заключили агентское соглашение. Согласно договору, ФФУ получала на свои счета через посредство "Ньюпорт Менеджмент Лтд" от "Союза европейских футбольных ассоциаций" (УЕФА) средства, предназначенные ФФУ для развития украинского футбола. Кроме того, деньги, полученные от УЕФА для ФФУ, также перечислялись "Ньюпорт Менеджмент Лтд" другим компаниям в сфере футбола на основании распоряжений ФФУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почти 390 млн евро УЕФА, предназначенных ФФУ, освоила оффшорная компания Суркиса - Der Spiegel

Отмечается, что часть денег, полученных для развития украинского футбола как компенсационные выплаты от УЕФА, по распоряжению ФФУ перечислено "Ньюпорт Менеджмент Лтд" таким иностранным компаниям: “Aberno Buiness LLP”, “Atlantic Contracts L.P.”, “Baltex Business L.P.”, “Batlow Commerce LLP”, “Belport Business LP”, “Conversum Export L.P.”, “Cooper Systems LP”, “Danske Megan LP”, “Darion Limited”, “Deleon Investments Group S.A”., “Dellcroft Products L.P.”, “Easthold LLP, Extera Trading Corp.”, “Forum Commerce L.P.”, “Kineshell Store LLP”, “Limassol Holdings S.A.”, “Maximus Venture S.A.”, “New Point Conference OU”, “Novimor OU”, “OvertradE Solutions INC”, “Portofino LTD”, “Romeo Life-Ibrahim Yildizhan”, “Sagar Capital LP”, “Salton Sales LP”, “Trade NationaL LP”, “Vampel Hold LLP”, “Vast AscenT Group Corp”, “Zaira Finance S.A.”.

"Все эти компании зарегистрированы в оффшорных юрисдикциях перед началом платежей от имени ФФУ (в 2014-2015 гг.) и прекратили деятельность в 2016-2017 гг., сразу после завершения транзакций", - отмечает портал.

Следователи установили, что средства по распоряжению ФФУ переводились на счета указанным иностранным компаниям, которые открыты в одних и тех же балтийских банках: Versobank AS (Эстония), AS SEB Bank (Эстония), JSC "Baltic International Bank" (Латвия), JSC "Norvik Banka" (Латвия), Regional Investment Bank (Латвия), Privat Bank (Латвия).

Некоторые из указанных иностранных компаний связаны между собой одними и теми же учредителями, имеют одних и тех же руководителей или зарегистрированы по одному и тому же адресу.

Также установлено, что иностранные компании не имеют отношения к футболу, не имели за весь период своей деятельности какой-либо маркетинговой активности, не рекламировали свои товары и услуги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело об уклонении от уплаты налогов в "Динамо" передано ГБР

По данным следователей, допрошенный в октябре 2019 года Андреас Софоклеус, который с 2004 года является директором "Ньюпорт Менеджмент Лтд", сообщил, что распоряжение ФФУ о приеме и выплате компанией "Ньюпорт Менеджмент Лтд" надлежащих ФФУ средств должностные лица ФФУ направляли по электронной почте.

В рамках уголовного производства № 42019000000002229 от 18.10.2019 года следователи обратились в суд с ходатайством о получении доступа к банковским счетам УАФ в ПАО "Сбербанк", ПАО "КБ "Премиум", ПАО "Ощадбанк". Суд ходатайство удовлетворил.

Напомним, ранее немецкое издание Der Spigel в своем расследовании констатировало, что УЕФА с 2002 года перечислила около 390 млн евро, предназначенных Украинской ассоциации футбола (ранее - ФФУ), оффшорной компании президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса.

Информация издания была основана на записке для внутреннего пользования УЕФА от 2016 года, которую предоставил один из сотрудников организации.

Согласно документу, в течение 15 лет деньги, предназначенные для УАФ, перечислялись компании Newport Management Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. В записке указывалось, что владельцем компании является президент "Динамо" Игорь Суркис.

"Доказательством того, что владельцами Newport Management Limited были граждане Украины, свидетельствуют и протоколы собраний известной киевской семерки в составе В.Згурського, Ю.Карпенка, Ю.Ляха, В.В.Медведчука, Б.Губского, Г.Суркиса, И.Суркиса от 29 и 30 ноября 1995 года, которые состоялись в Киеве и Цюрихе (Швейцария)", - сообщает по этому поводу Открытый реестр национальных общественных деятелей Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спортКриминал и ЧП
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,496.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,809.93