Полиция и ОГП расследуют хищения миллионов евро УЕФА через оффшорную компанию Суркисов

Так, в 1999 году Всеукраинская общественная организация "Федерация футбола Украины", которую реорганизовали в Общественный союз "Федерация футбола Украины", а название впоследствии было изменено на "Украинскую ассоциацию футбола" (далее - ФФУ или УАФ) и компания "Ньюпорт Менеджмент Лтд" (Британские Виргинские острова), заключили агентское соглашение. Согласно договору, ФФУ получала на свои счета через посредство "Ньюпорт Менеджмент Лтд" от "Союза европейских футбольных ассоциаций" (УЕФА) средства, предназначенные ФФУ для развития украинского футбола. Кроме того, деньги, полученные от УЕФА для ФФУ, также перечислялись "Ньюпорт Менеджмент Лтд" другим компаниям в сфере футбола на основании распоряжений ФФУ.

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Отмечается, что часть денег, полученных для развития украинского футбола как компенсационные выплаты от УЕФА, по распоряжению ФФУ перечислено "Ньюпорт Менеджмент Лтд" таким иностранным компаниям: “Aberno Buiness LLP”, “Atlantic Contracts L.P.”, “Baltex Business L.P.”, “Batlow Commerce LLP”, “Belport Business LP”, “Conversum Export L.P.”, “Cooper Systems LP”, “Danske Megan LP”, “Darion Limited”, “Deleon Investments Group S.A”., “Dellcroft Products L.P.”, “Easthold LLP, Extera Trading Corp.”, “Forum Commerce L.P.”, “Kineshell Store LLP”, “Limassol Holdings S.A.”, “Maximus Venture S.A.”, “New Point Conference OU”, “Novimor OU”, “OvertradE Solutions INC”, “Portofino LTD”, “Romeo Life-Ibrahim Yildizhan”, “Sagar Capital LP”, “Salton Sales LP”, “Trade NationaL LP”, “Vampel Hold LLP”, “Vast AscenT Group Corp”, “Zaira Finance S.A.”.

"Все эти компании зарегистрированы в оффшорных юрисдикциях перед началом платежей от имени ФФУ (в 2014-2015 гг.) и прекратили деятельность в 2016-2017 гг., сразу после завершения транзакций", - отмечает портал.

Следователи установили, что средства по распоряжению ФФУ переводились на счета указанным иностранным компаниям, которые открыты в одних и тех же балтийских банках: Versobank AS (Эстония), AS SEB Bank (Эстония), JSC "Baltic International Bank" (Латвия), JSC "Norvik Banka" (Латвия), Regional Investment Bank (Латвия), Privat Bank (Латвия).

Некоторые из указанных иностранных компаний связаны между собой одними и теми же учредителями, имеют одних и тех же руководителей или зарегистрированы по одному и тому же адресу.

Также установлено, что иностранные компании не имеют отношения к футболу, не имели за весь период своей деятельности какой-либо маркетинговой активности, не рекламировали свои товары и услуги.

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По данным следователей, допрошенный в октябре 2019 года Андреас Софоклеус, который с 2004 года является директором "Ньюпорт Менеджмент Лтд", сообщил, что распоряжение ФФУ о приеме и выплате компанией "Ньюпорт Менеджмент Лтд" надлежащих ФФУ средств должностные лица ФФУ направляли по электронной почте.

В рамках уголовного производства № 42019000000002229 от 18.10.2019 года следователи обратились в суд с ходатайством о получении доступа к банковским счетам УАФ в ПАО "Сбербанк", ПАО "КБ "Премиум", ПАО "Ощадбанк". Суд ходатайство удовлетворил.

Напомним, ранее немецкое издание Der Spigel в своем расследовании констатировало, что УЕФА с 2002 года перечислила около 390 млн евро, предназначенных Украинской ассоциации футбола (ранее - ФФУ), оффшорной компании президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса.

Информация издания была основана на записке для внутреннего пользования УЕФА от 2016 года, которую предоставил один из сотрудников организации.

Согласно документу, в течение 15 лет деньги, предназначенные для УАФ, перечислялись компании Newport Management Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. В записке указывалось, что владельцем компании является президент "Динамо" Игорь Суркис.

"Доказательством того, что владельцами Newport Management Limited были граждане Украины, свидетельствуют и протоколы собраний известной киевской семерки в составе В.Згурського, Ю.Карпенка, Ю.Ляха, В.В.Медведчука, Б.Губского, Г.Суркиса, И.Суркиса от 29 и 30 ноября 1995 года, которые состоялись в Киеве и Цюрихе (Швейцария)", - сообщает по этому поводу Открытый реестр национальных общественных деятелей Украины.