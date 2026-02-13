Поліцейські показали евакуацію сім'ї з Костянтинівки та тіла загиблої матері
Бійці полку "Цунамі" евакуювали родину з дітьми та тіло їхньої матері з Костянтинівки, яка перебуває під постійним обстрілом. Дітей та бабусю доставили до Краматорська для подальшого супроводу.
Під час повернення з бойових позицій бійці штурмового полку "Цунамі" бригади Нацполіції "Лють" евакуювали з Костянтинівки родину з дітьми, а також тіло їхньої загиблої матері. Відповідне відео публікує Telegram-канал Нацполіції, повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що нині Костянтинівка перебуває під постійним вогневим ураженням ворога, який застосовує весь наявний арсенал - від FPV-дронів до керованих авіаційних бомб. Руйнування масштабні, а мирні мешканці, які ще залишаються в місті, стають жертвами цих ударів.
Так сталося і з цією родиною. Мати 16-річного та 9-річного хлопців загинула внаслідок ворожого обстрілу, після чого сім’я прийняла рішення про негайну евакуацію. Бійці "Цунамі" вивезли дітей та їхню бабусю до Краматорська, де передали їх місцевим поліцейським для подальшого супроводу до більш безпечних регіонів України
Поліцейські закликали мешканців прифронтових населених пунктів не зволікати з евакуацією.
