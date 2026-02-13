Поліцейські показали евакуацію сім'ї з Костянтинівки та тіла загиблої матері

$43.030.06
51.210.04
ukenru
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 12336 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 21120 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 18966 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
12 лютого, 13:47 • 23928 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56 • 22933 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
12 лютого, 11:18 • 22344 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
12 лютого, 09:49 • 23795 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
12 лютого, 09:16 • 28802 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
12 лютого, 08:30 • 74542 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 50036 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2м/с
98%
730мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 18846 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 14783 перегляди
Рада готує сценарії виборів під час війни та вже обіцяє перший документ12 лютого, 14:42 • 12263 перегляди
На Буковині затримали чоловіка, причетного до викрадення 13-річної дівчиниPhoto16:48 • 8598 перегляди
З Німеччини виїхали майже пів мільйона українських біженців 18:46 • 4674 перегляди
Публікації
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 36595 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 78638 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 69760 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 73032 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 79955 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Андрій Сибіга
Денис Шмигаль
Андрій Шевченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 14825 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 18882 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 44490 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 38761 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 40421 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Starlink
Опалення
Дипломатка

Поліцейські показали евакуацію сім'ї з Костянтинівки та тіла загиблої матері

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Бійці полку "Цунамі" евакуювали родину з дітьми та тіло їхньої матері з Костянтинівки, яка перебуває під постійним обстрілом. Дітей та бабусю доставили до Краматорська для подальшого супроводу.

Поліцейські показали евакуацію сім'ї з Костянтинівки та тіла загиблої матері

Під час повернення з бойових позицій бійці штурмового полку "Цунамі" бригади Нацполіції "Лють" евакуювали з Костянтинівки родину з дітьми, а також тіло їхньої загиблої матері. Відповідне відео публікує Telegram-канал Нацполіції, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що нині Костянтинівка перебуває під постійним вогневим ураженням ворога, який застосовує весь наявний арсенал - від FPV-дронів до керованих авіаційних бомб. Руйнування масштабні, а мирні мешканці, які ще залишаються в місті, стають жертвами цих ударів.

Так сталося і з цією родиною. Мати 16-річного та 9-річного хлопців загинула внаслідок ворожого обстрілу, після чого сім’я прийняла рішення про негайну евакуацію. Бійці "Цунамі" вивезли дітей та їхню бабусю до Краматорська, де передали їх місцевим поліцейським для подальшого супроводу до більш безпечних регіонів України

- йдеться у дописі до відео.

Поліцейські закликали мешканців прифронтових населених пунктів не зволікати з евакуацією.

Нагадаємо

У місті Дружківка на Донеччині надзвичайники евакуювали 9 людей, серед них - 6 маломобільних, які потребували особливої уваги та супроводу.

На Донеччині прикордонники за допомогою наземного робота евакуювали пораненого військового01.02.26, 15:52 • 5205 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Національна поліція України
Донецька область
Костянтинівка
Краматорськ