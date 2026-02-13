Полицейские показали эвакуацию семьи из Константиновки и тела погибшей матери

Во время возвращения с боевых позиций бойцы штурмового полка "Цунами" бригады Нацполиции "Лють" эвакуировали из Константиновки семью с детьми, а также тело их погибшей матери. Соответствующее видео публикует Telegram-канал Нацполиции, сообщает УНН.

Отмечается, что сейчас Константиновка находится под постоянным огневым поражением врага, который применяет весь имеющийся арсенал - от FPV-дронов до управляемых авиационных бомб. Разрушения масштабны, а мирные жители, которые еще остаются в городе, становятся жертвами этих ударов.

Так произошло и с этой семьей. Мать 16-летнего и 9-летнего мальчиков погибла в результате вражеского обстрела, после чего семья приняла решение о немедленной эвакуации. Бойцы "Цунами" вывезли детей и их бабушку в Краматорск, где передали их местным полицейским для дальнейшего сопровождения в более безопасные регионы Украины