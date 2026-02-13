$43.030.06
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 12776 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 22161 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
12 февраля, 14:09 • 19633 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
12 февраля, 13:47 • 24708 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
12 февраля, 11:56 • 23409 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
12 февраля, 11:18 • 22599 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
12 февраля, 09:49 • 24012 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
12 февраля, 09:16 • 28884 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
12 февраля, 08:30 • 74613 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 50123 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
Полицейские показали эвакуацию семьи из Константиновки и тела погибшей матери

Киев • УНН

 • 1118 просмотра

Бойцы полка "Цунами" эвакуировали семью с детьми и тело их матери из Константиновки, которая находится под постоянным обстрелом. Детей и бабушку доставили в Краматорск для дальнейшего сопровождения.

Полицейские показали эвакуацию семьи из Константиновки и тела погибшей матери

Во время возвращения с боевых позиций бойцы штурмового полка "Цунами" бригады Нацполиции "Лють" эвакуировали из Константиновки семью с детьми, а также тело их погибшей матери. Соответствующее видео публикует Telegram-канал Нацполиции, сообщает УНН.

Подробности

Отмечается, что сейчас Константиновка находится под постоянным огневым поражением врага, который применяет весь имеющийся арсенал - от FPV-дронов до управляемых авиационных бомб. Разрушения масштабны, а мирные жители, которые еще остаются в городе, становятся жертвами этих ударов.

Так произошло и с этой семьей. Мать 16-летнего и 9-летнего мальчиков погибла в результате вражеского обстрела, после чего семья приняла решение о немедленной эвакуации. Бойцы "Цунами" вывезли детей и их бабушку в Краматорск, где передали их местным полицейским для дальнейшего сопровождения в более безопасные регионы Украины

- говорится в подписи к видео.

Полицейские призвали жителей прифронтовых населенных пунктов не медлить с эвакуацией.

Напомним

В городе Дружковка Донецкой области чрезвычайники эвакуировали 9 человек, среди них - 6 маломобильных, которые нуждались в особом внимании и сопровождении.

В Донецкой области пограничники с помощью наземного робота эвакуировали раненого военного01.02.26, 15:52 • 5205 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Национальная полиция Украины
Донецкая область
Константиновка
Краматорск