Початок року. Огляд подій за 1-15 січня

Але все по черзі.

СТАМБУЛ

Теракт у Стамбулі стався в ніч на 1 січня. Опівночі терорист у білому костюмі розстріляв відвідувачів переповненого престижного клубу Туреччини Reina з автомата. Клуб Reina знаходиться в історичному районі Ортакей, під мостом через Босфор, що розділяє азіатську і європейську частини Стамбула. Це один з найпопулярніших нічних клубів усієї Туреччині. Свого часу у цьому закладі відпочивали Дженніфер Лопес, Енріке Іглесіас, Періс Хілтон, Хуліо Іглесіас, Джон Бон Джові та інші світові зірки.

За інформацією турецьких ЗМІ, вбивця приїхав в клуб на таксі. Перед тим, як увійти до клубу, терорист застрелив офіцера поліції та одного перехожого. Зловмисник був одягнений у білий костюм, схожий на костюм Санта Клауса. Однак на фото ймовірного терориста, які з’явилися пізніше у пресі, видно чоловіка в повсякденному одязі. За деякими даними, йому вдалося “під шумок” перевдягтися та втекти з місця події.

На момент святкування Нового року в клубі перебувало близько 700 людей. Загинуло 39 осіб, ще 70 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Українців серед загиблих і поранених немає. Іноземці, які загинули під час теракту, — це громадяни Ізраїлю, Бельгії, Росії, Сирії, Канади, Кувейту, Саудівської Аравії, Марокко, Лівії, Йорданії, Тунісу і Лівану. Також загинуло 11 турків.

У теракті вижила українка Наталія Вольнова з Рівного. Дівчина описала подію на своїй сторінці у Facebook і виклала відео святкування перед стрільбою. За словами дівчини, вибратися з клубу їй допоміг поліціянт. Також вона розповіла, що крім неї, там була як мінімум ще одна українка — з Луцька, якій теж вдалося врятуватися.

Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угрупування ІДІЛ. Представники “держави” заявили, що їх бойовик “героїчно” напав на клуб, де християни відзначали своє свято Нового року. Відразу після трагедії власник клубу в інтерв’ю газеті Хюрріет заявив, що про майбутній теракт влада Туреччини попереджала розвідка США.

МОГИЛА ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ

Новина про те, що в Чехії примусово ексгумували останки відомого українського письменника Олександра Олеся, сколихнула мережу 3 січня. Як відомо, Олександр Олесь помер у 1944 році. З 1923 року він жив у Празі, виїхавши в еміграцію з України 1919 року після більшовицького перевороту. За чеськими законами, після поховання родичі або друзі померлих мають платити ренту за місце на кладовищі, розміром у 20 тисяч чеських крон на 10 років (це приблизно 20 тисяч гривень).

Як повідомили представники місцевої української громади, до недавнього часу ренту за могилу Олеся платив за власною ініціативою громадянин Чехії та виходець з України Володимир Михайлишин. Однак нещодавно Михайлишин помер, і його син захотів поховати батька на могилі Олександра Олеся. У зв’язку з цим вранці 3 січня на Ольшанському кладовищі у Празі було примусово ексгумовано останки українського письменника Олеся та його дружини Віри Кандиби.

Ця новина здійняла хвилю гніву серед користувачів соцмереж. Президент України Петро Порошенко вже доручив МЗС забезпечити перевезення останків письменника Олександра Олеся до України, а Міністерству культури — організувати церемонію перепоховання в Україні. Родичі Олександра Олеся дали згоду на перепоховання в Україні. Як написав у своєму Twitter посол України в Канаді Андрій Шевченко, дипломатам вдалося розшукати двох канадських правнуків Олександра Олеся, які погодилися переховати предка на Батьківщині.

А ТАКОЖ...

...у перші два тижні року події неслися зі швидкістю звуку. Барак Обама, приміром, 11 січня виступив з прощальною промовою перед американцями. Для виступу він обрав Чикаго, звідки починав свою політичну кар’єру. Під час промови він закликав американців не втрачати віру в майбутнє, незалежно від того, як вони ставляться до наступного президента. Під час свого виступу він назвав Росію і Китай суперниками Сполучених Штатів у світі; говорив, що “Ісламську державу” скоро буде знищено; обіцяв “мирну” передачу влади Дональду Трампу; а під кінець промови не зміг стримати сліз.

У литовському банку тим часом виявили гроші колишнього прем’єр-міністра України Павла Лазаренка. 30 мільйонів доларів, які належать втікачу, знайшли журналісти литовського видання “15 хвилин”. За даними видання, активи Лазаренка зберігалися на рахунку місцевого відділення шведського банку SEB. Місцеві суди з 2000-х років кожні кілька місяців продовжують заморозку цього рахунку. В банку відмовилися коментувати цю ситуацію, посилаючись на банківську таємницю. В розслідуванні вказується, що ці 30 мільйонів є частиною тих грошей, які Лазаренко вивіз з України, перебуваючи на посаді голови уряду.

Після того, як новину про це рознесли всі ЗМІ, заступник Генпрокурора Євген Єнін на своїй сторінці у Facebook написав, що новина про ці мільйони не стала для ГПУ сюрпризом. За словами Є.Єніна, зараз Україна чекає рішення американського суду, щоб почати процес повернення цих грошей в Україну. Євген Єнін не виключив, що вердикт суду буде оголошено вже цього року, відповідно, вкрадені гроші почнуть повертати Україні теж в 2017-му.

Нагадаємо, Павло Лазаренко обіймав пост прем’єр-міністра України з 1996-го по 1997-ий рік. Ім’я Лазаренка вже давно стало синонімом корупції. Хоча це не дивно: за оцінкою експертів ООН і Світового банку, під час роботи прем’єром Лазаренко викрав близько 200 мільйонів доларів. Він утік з країни в 99-му, намагався сховатися від українського правосуддя в США. Однак там його затримали і звинуватили в вимаганні, відмиванні грошей і шахрайстві. Його засудили до дев’яти років тюремного ув’язнення і штрафу в 10 мільйонів доларів.