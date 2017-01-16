Начало года. Обзор событий за 1-15 января

Но все по порядку.

СТАМБУЛ

Теракт в Стамбуле произошел в ночь на 1 января . В полночь террорист в белом костюме расстрелял посетителей переполненного престижного клуба Турции Reina из автомата. Клуб Reina находится в историческом районе Ортакей, под мостом через Босфор, что разделяет азиатскую и европейскую части Стамбула. Это один из самых популярных ночных клубов во всей Турции. В свое время в этом заведении отдыхали Дженнифер Лопес, Энрике Иглесиас, Пэрис Хилтон, Хулио Иглесиас, Джон Бон Джови и другие мировые звезды.

По информации турецких СМИ, убийца приехал в клуб на такси. Перед тем, как войти в клуб, террорист застрелил офицера полиции и одного прохожего. Злоумышленник был одет в белый костюм, похожий на костюм Санта Клауса. Однако на фото предполагаемого террориста , которые появились позже в прессе, видно мужчину в повседневной одежде . По некоторым данным, ему удалось "под шумок" переодеться и скрыться с места происшествия .

На момент празднования Нового года в клубе находилось около 700 человек. Погибло 39 человек , еще 70 получили ранения различной степени тяжести. Украинцев среди погибших и раненых нет . Иностранцы, которые погибли во время теракта , - это граждане Израиля, Бельгии, России, Сирии, Канады, Кувейта, Саудовской Аравии, Марокко, Ливии, Иордании, Туниса и Ливана. Также погибли 11 турок.

В теракте выжила украинка Наталья Вольнова из Ровно. Девушка описала событие на своей странице в Facebook и выложила видео празднования перед стрельбой. По словам девушки, выбраться из клуба ей помог полицейский. Также она рассказала, что кроме нее, там была как минимум еще одна украинка - из Луцка, которой тоже удалось спастись.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка и ИГИЛ . Представители "государства" заявили, что их боевик "героически" напал на клуб , где христиане отмечали свой праздник Нового года. Сразу после трагедии владелец клуба в интервью газете Хюрриет заявил, что о будущем теракте власти Турции предупреждала разведка США.

МОГИЛА Александра Олеся

Новость о том, что в Чехии принудительно эксгумировали останки известного украинского писателя Александра Олеся, всколыхнула сеть 3 января. Как известно, Александр Олесь умер в 1944 году. С 1923 года он жил в Праге, выехав в эмиграцию из Украины в 1919 году после большевистского переворота. По чешским законам, после похорон родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище, размером в 20 тыс. чешских крон на 10 лет (это примерно 20тыс. гривен).

Как сообщили представители местной украинской общины, до недавнего времени ренту за могилу А.Олеся платил по собственной инициативе гражданин Чехии и выходец из Украины Владимир Михайлишин . Однако недавно В.Михайлишин умер, и его сын захотел похоронить отца на могиле Александра Олеся. В связи с этим утром 3 января на Ольшанском кладбище в Праге было принудительно эксгумированы останки украинского писателя А.Олеся и его жены Веры Кандыбы.

Эта новость подняла волну гнева среди пользователей соцсетей. Президент Украины Петр Порошенко уже поручил МИД обеспечить перевозки останков писателя Александра Олеся в Украину, а Министерству культуры - организовать церемонию перезахоронения в Украине . Родственники Александра Олеся дали согласие на перезахоронение в Украине. Как написал в своем Twitter посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, дипломатам удалось разыскать двух канадских правнуков Александра Олеся, которые согласились перезахоронить предка на Родине.

А ТАКЖЕ ...

... В первые две недели года события неслись со скоростью звука. Барак Обама, например, 11 января выступил с прощальной речью перед американцами. Для выступления он выбрал Чикаго, откуда начинал свою политическую карьеру. Во время речи он призвал американцев не терять веру в будущее, независимо от того, как они относятся к следующему президенту. Во время своего выступления он назвал Россию и Китай соперниками Соединенных Штатов в мире; говорил, что "Исламское государство" скоро будет уничтожено; обещал "мирную" передачу власти Дональду Трампу; а под конец речи не смог сдержать слез.

В литовском банке между тем обнаружили деньги бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко . 30 млн. долларов, принадлежащих беглецу, нашли журналисты литовского издания "15 минут". По данным издания, активы П.Лазаренко хранились на счете местного отделения шведского банка SEB. Местные суды с 2000-х годов каждые несколько месяцев продолжают заморозку этого счета. В банке отказались комментировать эту ситуацию, ссылаясь на банковскую тайну. В расследовании указывается, что эти 30 млн. является частью тех денег, которые П.Лазаренко вывез из Украины, находясь на посту главы правительства.

После того, как новость об этом разнесли все СМИ, заместитель Генпрокурора Евгений Енин на своей странице в Facebook написал, что новость об этих миллионы не стала для ГПУ сюрпризом. По словам Е.Енина, сейчас Украина ждет решения американского суда, чтобы начать процесс возврата этих денег в Украину. Евгений Енин не исключил, что вердикт суда будет объявлено уже в этом году , соответственно, украденные деньги начнут возвращать Украине тоже в 2017-м.

Напомним, Павел Лазаренко занимал пост премьер-министра Украины с 1996-го по 1997-й год. Имя П.Лазаренко уже давно стало синонимом коррупции. Хотя это не удивительно: по оценке экспертов ООН и Всемирного банка, во время работы премьером П.Лазаренко похитил около 200 млн. долларов . Он бежал из страны в 99-м, пытался скрыться от украинского правосудия в США. Однако там его задержали и обвинили в вымогательстве, отмывании денег и мошенничестве. Его приговорили к девяти годам тюремного заключения и штрафу в 10 миллионов долларов.