Площа підтоплення після підриву Каховської ГЕС скоротилася вдвічі - ДСНС

$41.390.02
46.921.07
ukru
Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив
09:52 • 362 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 14235 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 45668 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 40077 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 45279 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 113930 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 180062 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 196771 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 144070 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137832 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+17°
4м/с
32%
Популярнi новини

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 40280 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 31135 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 12675 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 10514 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 26468 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 348 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 26608 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 45664 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 196769 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 248953 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 822 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 1264 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 19330 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 24216 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 40238 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Площа підтоплення після підриву Каховської ГЕС скоротилася вдвічі - ДСНС

Київ • УНН

 • 917897 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. На підтоплених територіях Херсонщини спостерігається суттєве зниження рівня води, площа підтоплення скоротилася орієнтовно вдвічі. Про це в ефірі телемарафону повідомив директор Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України Віктор Вітовецький, пише УНН.

Площа підтоплення після підриву Каховської ГЕС скоротилася вдвічі - ДСНС

Цитата

"За даними нашого Гідрометцентру, зараз рівень вже впав від максимального значення, яке було на 8 число на ранок, на 2,7 метра, навіть трішки більше зараз. Тому, вода відступила суттєво. І таким сином площа підтоплення скоротилася орієнтовно вдвічі. Рівень води буде, за прогнозами Укргідрометцентру, падати ще протягом двох тижнів і досягне природніх значень", - сказав представник ДСНС.

Деталі

За його словами, 31 населений пункт на правому березі та 17 на лівому залишаються підтопленими.

"Ми маємо доступ до всіх затоплених локацій на правому березі Дніпра. Проте інтенсивність евакуації наразі впала. Разом з тим, наші підрозділи готові допомагати людям переміщатися на більш безпечні території. Місцевою владою розгорнуті пункти для допомоги громадянам. На даний час евакуйовано понад 2700 осіб", - зазначив Вітовецький.

Він також зауважив, що нині міжнародна спільнота суттєво допомагає Україні долати наслідки підтоплень, у тому числі через Механізм цивільного захисту ЄС. Надходить допомога від європейських країн.

"Дякуємо нашим закордонним колегам та партнерам. І звісно ж вдячні всім волонтерам та громадянам, які долучаються та допомагають нам”, - сказав він.

Доповнення

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Була загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаКримінал та НП
Brent
$65.24
Bitcoin
$84,760.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.86
Золото
$3,242.76
Ethereum
$1,639.31