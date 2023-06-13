Площа підтоплення після підриву Каховської ГЕС скоротилася вдвічі - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. На підтоплених територіях Херсонщини спостерігається суттєве зниження рівня води, площа підтоплення скоротилася орієнтовно вдвічі. Про це в ефірі телемарафону повідомив директор Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України Віктор Вітовецький, пише УНН.
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"За даними нашого Гідрометцентру, зараз рівень вже впав від максимального значення, яке було на 8 число на ранок, на 2,7 метра, навіть трішки більше зараз. Тому, вода відступила суттєво. І таким сином площа підтоплення скоротилася орієнтовно вдвічі. Рівень води буде, за прогнозами Укргідрометцентру, падати ще протягом двох тижнів і досягне природніх значень", - сказав представник ДСНС.
Деталі
За його словами, 31 населений пункт на правому березі та 17 на лівому залишаються підтопленими.
"Ми маємо доступ до всіх затоплених локацій на правому березі Дніпра. Проте інтенсивність евакуації наразі впала. Разом з тим, наші підрозділи готові допомагати людям переміщатися на більш безпечні території. Місцевою владою розгорнуті пункти для допомоги громадянам. На даний час евакуйовано понад 2700 осіб", - зазначив Вітовецький.
Він також зауважив, що нині міжнародна спільнота суттєво допомагає Україні долати наслідки підтоплень, у тому числі через Механізм цивільного захисту ЄС. Надходить допомога від європейських країн.
"Дякуємо нашим закордонним колегам та партнерам. І звісно ж вдячні всім волонтерам та громадянам, які долучаються та допомагають нам”, - сказав він.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
Була загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.