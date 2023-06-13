Площадь подтопления после подрыва Каховской ГЭС сократилась вдвое - ГСЧС

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"По данным нашего Гидрометцентра, сейчас уровень уже упал от максимального значения, которое было на 8 число на утро, на 2,7 метра, даже немного больше сейчас. Поэтому, вода отступила существенно. И таким образом площадь подтопления сократилась ориентировочно вдвое. Уровень воды будет, по прогнозам Укргидрометцентра, падать еще в течение двух недель и достигнет естественных значений", - сказал представитель ГСЧС.

Детали

По его словам, 31 населенный пункт на правом берегу и 17 на левом остаются подтопленными.

"Мы имеем доступ ко всем затопленным локациям на правом берегу Днепра. Однако интенсивность эвакуации пока упала. Вместе с тем, наши подразделения готовы помогать людям перемещаться на более безопасные территории. Местными властями развернуты пункты для помощи гражданам. В настоящее время эвакуировано более 2700 человек", - отметил Витовецкий.

Он также отметил, что сейчас международное сообщество существенно помогает Украине преодолевать последствия подтоплений, в том числе через Механизм гражданской защиты ЕС. Поступает помощь от европейских стран.

"Спасибо нашим зарубежным коллегам и партнерам. И конечно же благодарны всем волонтерам и гражданам, которые приобщаются и помогают нам”, - сказал он.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Была угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.