Планувала теракт у Житомирі: правоохоронці затримали 16-річну школярку, яка шукала “легкі заробітки”

$42.180.11
49.090.07
ukenru
Ексклюзив
13:11 • 2750 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
12:48 • 6464 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
12:17 • 10349 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
11:35 • 10773 перегляди
Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico
11:00 • 11380 перегляди
Оборона Покровська продовжується, контролюється майже 13 кв. км на півночі міста - угруповання "Схід"
Ексклюзив
09:54 • 18936 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
08:28 • 16143 перегляди
Діти не мають страждати, щоб хтось на цьому заробляв: правозахисниця підтримала ініціативу Генпрокурора Кравченка щодо масштабної перевірки дитбудинків
9 грудня, 20:28 • 26925 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
9 грудня, 20:14 • 41684 перегляди
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
9 грудня, 18:20 • 41095 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1.4м/с
86%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Міжнародний день прав людини: яка ситуація з правами людини в Україні та світі10 грудня, 05:30 • 32341 перегляди
Деталі мирної угоди для України стають більш чіткими - WP10 грудня, 07:35 • 19920 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo10 грудня, 07:53 • 18392 перегляди
У Києві після повідомлень про смерть сина Каденюка поліція підтвердила: виявили тіло чоловіка з ножовими пораненнямиPhoto08:37 • 10042 перегляди
Найзухваліша операція сучасної війни: WSJ опублікувало нові деталі операції "Павутина" СБУPhoto09:17 • 12482 перегляди
Публікації
Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення13:56 • 100 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo12:17 • 10355 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
09:54 • 18942 перегляди
Міжнародний день прав людини: яка ситуація з правами людини в Україні та світі10 грудня, 05:30 • 32344 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба9 грудня, 15:34 • 68454 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Кір Стармер
Андрюс Кубілюс
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Велика Британія
Китай
Реклама
УНН Lite
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки13:37 • 694 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto12:35 • 2138 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo12:19 • 2348 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10:30 • 4744 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo10 грудня, 07:53 • 18400 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
The New York Times

Планувала теракт у Житомирі: правоохоронці затримали 16-річну школярку, яка шукала “легкі заробітки”

Київ • УНН

 • 126 перегляди

СБУ та Нацполіція запобігли теракту в Житомирі, викривши 16-річну школярку, яка за вказівкою спецслужб рф планувала підірвати саморобну бомбу в житловому мікрорайоні. Дівчина мала зібрати вибуховий пристрій та заховати його в парку.

Планувала теракт у Житомирі: правоохоронці затримали 16-річну школярку, яка шукала “легкі заробітки”
Фото: Служба безпеки України

Співробітники СБУ та Нацполіції викрили 16-річну, яка шукаючи "легкі заробітки", планувала підірвати саморобну бомбу на території житлового мікрорайону Житомира. Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає УНН.

Деталі

Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція запобігли ще одному теракту в Житомирі. За результатами дій на випередження викрито нову спробу рашистів підірвати саморобну бомбу на території житлового мікрорайону міста

- йдеться в повідомленні.

Як встановило розслідування, до вчинення злочину російські спецслужбісти намагалися втягнути 16-річну школярку з Бердичева, яка шукала "легкі заробітки" у Телеграм-каналах.

Школярка отримала "пропозицію" від куратора з рф прибути до обласного центру і оселитися там на декілька днів в орендованій квартирі. Перебуваючи в тимчасовій оселі, вона мала власноруч зібрати саморобний вибуховий пристрій за інструкцією рашистів. Серед іншого, вона мала "підсилити" його металевими гайками та обладнати мобільним телефоном для дистанційної активації.

Далі дівчина отримала інструкцію від російського спецслужбіста: заховати замасковану під вогнегасник бомбу в парку і встановити навпроти "локації" телефонну камеру. Втім, Служба безпеки та Національна поліція зірвали ворожі плани - своєчасно виявили й знешкодили вибухівку, запобігли людським жертвам та задокументували підривну діяльність ворога

 - повідомили в СБУ.

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до терористичного акту), триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочину.

Нагадаємо

Правоохоронці викрили на заході України двох агентів російської військової розвідки, які вчиняли злочини на замовлення спецслужб країни-агресора.

Павло Башинський

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НП
Соціальна мережа
Війна в Україні
Національна поліція України
Служба безпеки України
Житомир