Планировала теракт в Житомире: правоохранители задержали 16-летнюю школьницу, которая искала “легкие заработки”

Эксклюзив
13:11 • 3302 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
12:48 • 7746 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
11:35 • 11344 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
11:00 • 11796 просмотра
Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"
Эксклюзив
09:54 • 19540 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
08:28 • 16292 просмотра
Дети не должны страдать, чтобы кто-то на этом зарабатывал: правозащитница поддержала инициативу Генпрокурора Кравченко о масштабной проверке детдомов
9 декабря, 20:28 • 26974 просмотра
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
9 декабря, 20:14 • 41747 просмотра
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
9 декабря, 18:20 • 41154 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
9 декабря, 18:04 • 32038 просмотра
“Вы получите дырку от бублика”: Мельник о призывах россии к Украине о капитуляции
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 32833 просмотра
Детали мирного соглашения для Украины становятся более четкими - WP10 декабря, 07:35 • 20214 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo10 декабря, 07:53 • 18776 просмотра
В Киеве после сообщений о смерти сына Каденюка полиция подтвердила: обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениямиPhoto08:37 • 10332 просмотра
Самая дерзкая операция современной войны: WSJ опубликовало новые детали операции "Паутина" СБУPhoto09:17 • 12783 просмотра
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения13:56 • 626 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
09:54 • 19540 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 33111 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба9 декабря, 15:34 • 68917 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto9 декабря, 12:00 • 52840 просмотра
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Кир Стармер
Андрюс Кубилиус
Фридрих Мерц
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Великобритания
Китай
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки13:37 • 1128 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto12:35 • 2482 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo12:19 • 2660 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10:30 • 5042 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo10 декабря, 07:53 • 18970 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
The New York Times

Планировала теракт в Житомире: правоохранители задержали 16-летнюю школьницу, которая искала “легкие заработки”

Киев • УНН

 • 410 просмотра

СБУ и Нацполиция предотвратили теракт в Житомире, разоблачив 16-летнюю школьницу, которая по указанию спецслужб рф планировала взорвать самодельную бомбу в жилом микрорайоне. Девушка должна была собрать взрывное устройство и спрятать его в парке.

Планировала теракт в Житомире: правоохранители задержали 16-летнюю школьницу, которая искала “легкие заработки”
Фото: Служба безопасности Украины

Сотрудники СБУ и Нацполиции разоблачили 16-летнюю девушку, которая, ища "легкие заработки", планировала взорвать самодельную бомбу на территории жилого микрорайона Житомира. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

Детали

Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция предотвратили еще один теракт в Житомире. По результатам действий на опережение разоблачена новая попытка рашистов взорвать самодельную бомбу на территории жилого микрорайона города

- говорится в сообщении.

Как установило расследование, к совершению преступления российские спецслужбисты пытались втянуть 16-летнюю школьницу из Бердичева, которая искала "легкие заработки" в Телеграм-каналах.

Школьница получила "предложение" от куратора из рф прибыть в областной центр и поселиться там на несколько дней в арендованной квартире. Находясь во временном жилище, она должна была собственноручно собрать самодельное взрывное устройство по инструкции рашистов. Среди прочего, она должна была "усилить" его металлическими гайками и оборудовать мобильным телефоном для дистанционной активации.

Далее девушка получила инструкцию от российского спецслужбиста: спрятать замаскированную под огнетушитель бомбу в парке и установить напротив "локации" телефонную камеру. Впрочем, Служба безопасности и Национальная полиция сорвали вражеские планы - своевременно обнаружили и обезвредили взрывчатку, предотвратили человеческие жертвы и задокументировали подрывную деятельность врага

 - сообщили в СБУ.

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (приготовление к террористическому акту), продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к преступлению.

Напомним

Правоохранители разоблачили на западе Украины двух агентов российской военной разведки, которые совершали преступления по заказу спецслужб страны-агрессора.

Павел Башинский

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Война в Украине
Национальная полиция Украины
Служба безопасности Украины
Житомир