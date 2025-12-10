Планировала теракт в Житомире: правоохранители задержали 16-летнюю школьницу, которая искала “легкие заработки”
СБУ и Нацполиция предотвратили теракт в Житомире, разоблачив 16-летнюю школьницу, которая по указанию спецслужб рф планировала взорвать самодельную бомбу в жилом микрорайоне. Девушка должна была собрать взрывное устройство и спрятать его в парке.
Сотрудники СБУ и Нацполиции разоблачили 16-летнюю девушку, которая, ища "легкие заработки", планировала взорвать самодельную бомбу на территории жилого микрорайона Житомира. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.
Детали
Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция предотвратили еще один теракт в Житомире. По результатам действий на опережение разоблачена новая попытка рашистов взорвать самодельную бомбу на территории жилого микрорайона города
Как установило расследование, к совершению преступления российские спецслужбисты пытались втянуть 16-летнюю школьницу из Бердичева, которая искала "легкие заработки" в Телеграм-каналах.
Школьница получила "предложение" от куратора из рф прибыть в областной центр и поселиться там на несколько дней в арендованной квартире. Находясь во временном жилище, она должна была собственноручно собрать самодельное взрывное устройство по инструкции рашистов. Среди прочего, она должна была "усилить" его металлическими гайками и оборудовать мобильным телефоном для дистанционной активации.
Далее девушка получила инструкцию от российского спецслужбиста: спрятать замаскированную под огнетушитель бомбу в парке и установить напротив "локации" телефонную камеру. Впрочем, Служба безопасности и Национальная полиция сорвали вражеские планы - своевременно обнаружили и обезвредили взрывчатку, предотвратили человеческие жертвы и задокументировали подрывную деятельность врага
Сейчас в рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (приготовление к террористическому акту), продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к преступлению.
